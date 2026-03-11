Açık 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.03.2026 08:49

Kaçak cep telefonu operasyonunda 9 gözaltı

İstanbul’da kaçak cep telefonu ve aksesuarı ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda çok sayıda elektronik ürün ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.

Kaçak cep telefonu operasyonunda 9 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, önceki tarihlerde gerçekleştirilen ve 10 kişiye adli işlem uygulanan, 68 cep telefonu ile 28 bin 239 şarj başlığı, telefon bataryası, şarj kablosu, telefon kılıfı gibi cep telefonu aksesuarı ele geçirilen operasyon kapsamında çalışmalarını genişletti.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu elde edilen tespitlerin ardından ekipler kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 zanlıyı gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda kaçak cep telefonu ve aksesuarı ile elektronik ürün ele geçirildi.

ETİKETLER
Kaçakçılık İstanbul Cep Telefonu
Sıradaki Haber
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:24
Plastik çatal, tabak ve pipetler yasaklanıyor
07:55
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
07:36
İstanbul'da park halindeki 3 araç küle döndü
07:06
Gözler Merkez Bankası’nda: Faiz kararı yarın
06:34
Tırın altına giren araç hurdaya döndü
06:17
Tarihi Tevrat'ı satmaya çalışırken yakalandı
Gazze’de ramazan: Yıkıntılar arasında iftar
Gazze’de ramazan: Yıkıntılar arasında iftar
FOTO FOKUS
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ