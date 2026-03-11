Yurt genelinde hava: Doğu'da soğuk, Batı'da bahar havası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son tahminlere göre, Türkiye genelinde önümüzdeki bir hafta boyunca farklı hava sistemleri etkili olacak. Genel hava durumu değerlendirmesinde, sıcaklıkların doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, iç ve batı bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bugün ve yarın ülke genelinde parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer puslu hava görülecek.

Cuma günü Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda başlayacak yağışların hafta sonuna kadar Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'i etkisi altına alması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, Hatay, Osmaniye çevrelerinde gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kritik çığ uyarısı

MGM'nin yayımladığı haritalarda en dikkat çeken detay, haftanın tüm günlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunu kapsayan "Çığ Tehlikesi" uyarısı oldu. Dik yamaçlarda bulunan kar örtüsünün sıcaklık değişimleriyle birlikte kayma riski taşıdığı belirtilerek, bölgedeki vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Üç büyük ilde tahminler

Tahmin raporuna göre üç büyük ildeki beklenen hava sıcaklıkları Ankara'da hafta boyunca parçalı bulutlu ve güneşli. Sıcaklıklar -1 ile 15 derece arasında değişecek.

İstanbul'da genel olarak parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı kentte sıcaklıkların 5-14 derece bandında seyretmesi öngörülüyor.

İzmir'de ise bahar havasının hissedileceği İzmir’de sıcaklıkların en düşük 8, en yüksek 19 derece civarında olması bekleniyor.