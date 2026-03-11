Duman 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 11.03.2026 10:50

AB’de Rus petrolüne dönüşe yeşil ışık

Avrupa enerji gündeminde dikkat çeken gelişme yaşandı. Rus petrolünü Orta Avrupa’ya taşıyan Druzhba boru hattı ile ilgili bir anlaşmaya varıldı.

Hakan Turpçu
Hakan Turpçu
AB’de Rus petrolüne dönüşe yeşil ışık
[Fotograf: Reuters]

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından, hattaki petrol transitinin yeniden başlatılması konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Druzhba hattı dünyanın en uzun petrol boru hattı ağı olarak biliniyor. Yaklaşık 4 bin km uzunluğundaki hat, Rusya’dan çıkan ham petrolü Belarus ve Ukrayna üzerinden Orta Avrupa’ya taşıyor.

Hattın güney kolu özellikle Slovakya, Macaristan ve Çekya için kritik önemde.

Ancak Ukrayna topraklarından geçen bölümde oluşan hasar nedeniyle petrol akışı ocak ayının sonundan bu yana durmuş durumda.

Kiev yönetimi onarımın zaman aldığını söylüyor. Slovakya ve Macaristan ise sürecin Ukrayna tarafından geciktirildiğini savunuyor.

Avrupa Komisyonu’nun onarım çalışmalarına teknik ve mali destek sağlamaya hazır olduğu belirtiliyor.
Bu destekle birlikte hattaki akışın yeniden başlaması bekleniyor.

Bu gelişme enerji piyasaları açısından da yakından izleniyor. Çünkü İran’daki savaşın yarattığı jeopolitik riskler petrol fiyatlarında zaten yukarı yönlü baskı oluşturmuş durumda.

Bu nedenle Druzhba hattının yeniden devreye girmesi, Avrupa’nın petrol arzı açısından piyasaları bir miktar rahatlatabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. 

ETİKETLER
Avrupa Birliği Rusya Slovakya
Sıradaki Haber
Vakıflar Genel Müdürlüğünden Gazze'ye 290 bin kişilik iftar desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:54
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
11:53
Bahreyn'de dört büyük patlama sesi duyuldu
11:49
Fransa: Bu savaşı onaylamadık, katılmadık ve katılmayacağız
11:56
'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe, 7 yılda 4 milyonu aşkın turisti ağırladı
11:37
Diyanet yayınları 59 dil ve lehçede dünyaya ulaşıyor
11:38
Sosyal medya algoritmaları genç beyinleri bağımlılığa itiyor
Hüseyin öğretmen, 3 öğrencisini geleceğe hazırlamak için mezranın yolunu tutuyor
Hüseyin öğretmen, 3 öğrencisini geleceğe hazırlamak için mezranın yolunu tutuyor
FOTO FOKUS
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ