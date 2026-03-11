Açık 13.7ºC Ankara
Dünya
Reuters 11.03.2026 11:51

Bahreyn'de dört büyük patlama sesi duyuldu

Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından dört büyük patlama sesi duyuldu

Bahreyn'de dört büyük patlama sesi duyuldu
[Fotograf: AA]

Reuters'ın görgü tanık ifadelerine dayandırdığı habere göre, Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından dört büyük patlama sesi duyuldu.

Bahreyn, İran'ın misilleme saldırılarında bugüne kadar düşürdüğü toplam füze ve insansız hava aracının (İHA) sayısını açıkladı.

Bahreyn ordusu tarafından ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran'dan düzenlenen misillemelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'ın ülke topraklarına yönelik saldırılarında "toplamda 105 füze ve 176 İHA'nın etkisiz hale getirildiği" kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

