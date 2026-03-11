Açık 13.7ºC Ankara
AA 11.03.2026 12:01

İşgalci İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleşirdi.

İşgalci İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, halkı evlerini terk etmeye zorladığı Dahiye bölgesine art arda 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırıların ardından patlama sesleri duyuldu ve bölgeden dumanlar yükseldi.

Beyrut semalarında İsrail uçakları alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun Dahiye'deki Hureyk Mahallesi'ni hedef aldığını belirtti.

İsrail ordusu daha önce Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki bazı mahalleler için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.

