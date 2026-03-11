Açık 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber-AA 11.03.2026 12:41

Bakan Gürlek: Mahkeme salonlarında siyasi şov yapılamaz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada yaşananlarla ilgili, "Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, siyasi şov yapılamaz. Mahkeme salonlarında sadece yargılama yapılır, burada şahısların statüleri, görevleri önemli değildir herkes sanık statüsündedir" dedi.

Bakan Gürlek: Mahkeme salonlarında siyasi şov yapılamaz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin 12. Yargı Paketi'ne ilişkin sorusu üzerine Gürlek, "Çalışıyoruz daha, Meclis'e daha sonra sunmayı düşünüyoruz, daha bitmedi. Güncel konuları, özellikle yargının hızlandırılmasına ilişkin konuları takip ediyoruz, inşallah kısa sürede sunacağız" dedi.

12. Yargı Paketi'nde "infaz" düzenlemesinin olup olmayacağına ilişkin soruya Gürlek, "Düşünüyoruz ama o konuda henüz net bir şey yok. Meclis'in de iradesi gerekiyor" yanıtını verdi.

"Canlı yayınlanması için kanun değişikliği gerekiyor"

Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanın TRT'de yayınlanması çağrısını sorduğunda Bakan Gürlek, "Canlı yayınlamamız için kanun değişikliği gerekiyor. Şuanki mevzuatımızda canlı yayınlanmasına imkan yok. Ama kanun değişirse canlı yayınlanabilir" cevabını verdi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu 407 sanıklı davada yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:

"Yargılama süreci devam ediyor. Mahkeme salonların siyaset arenası değildir, siyasi şov yapılamaz. Mahkeme salonlarında sadece yargılama yapılır, burada şahısların statüleri, görevleri önemli değildir herkes sanık statüsündedir. Hukuki olarak sanık tabiri bu nedenle kullanılır. Mahkeme salonlarında hakim, savcı hitap ederken Sanık Ekrem diye hitap eder, belediye başkanım diye hitap etmez. Bunu ayrıştırmamız lazım. Anayasamızın 138. maddesine göre mahkemeler Türk milleti adına yargılama yapar, yargılama sürecinde kimse mahkemelere telkin, talimat, emir veremez bunun altını çizmek gerekiyor. Kesinlikle burada selamlama konuşması yapmak yoktur. Usul vardır her sanığın ne zaman savunma yapacağı mahkeme heyeti tarafından belirlenmiştir. Şahıs Ekrem İmamoğlu da mahkeme tarafından belirlenen günde savunmasını yapacaktır. Onun haricinde avukatlar söz alabilirler, mahkemede usul ve tartışmalarla ilgili önce taraflara söz verebilirler. Ama burada kesinlikle selamlama konuşması yapmak mahkememize de yakışmaz, düzene de yakışmaz. Mahkemenin düzenine karar verme yetkisi heyet başkanına aittir. Mahkeme salonlarını yıpratmamamız lazım. Orada sadece yargılama yapılması gerekir, siyasi şov yapmaya müsaade edilmez. Hiçbir mahkeme bunlardan da etkilenmez, mahkeme dosyadaki delillere göre vicdani kanaat verir."

Muhalefetin mahkeme heyetinin kıdemine dair eleştirisinin anımsatılması üzerine Gürlek, "Mahkeme heyeti başkanımız birinci sınıfa ayrılmış hakim, savcıdır. Ağır ceza hakimliği için birinci sınıfa ayrılması yeterlidir. Heyette 4 üye vardır, hepsi de alanında uzman daha önce ağır ceza hakimliği yapmışlardır. Kıdem konusunda hiçbir sorun yoktur" diye konuştu.

ETİKETLER
Akın Gürlek Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz yeniden kan ve barut kokusuyla kaplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:22
İran basınına göre Buşehr eyaletinde bir hastane ABD-İsrail saldırılarında ağır zarar gördü
13:20
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Türkiye'ye geliyor
13:15
Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri bayram öncesi ödenecek
13:16
İstiklal Marşı'nın yazılış süreci ve kabulü Meclis tutanaklarında
12:52
Denetimlerle 700 kilogram sucuk sofralara gelmeden imha edildi
12:47
Irak: Ülkedeki hava üslerine yönelik saldırılara seyirci kalamayacağız
Hüseyin öğretmen, 3 öğrencisini geleceğe hazırlamak için mezranın yolunu tutuyor
Hüseyin öğretmen, 3 öğrencisini geleceğe hazırlamak için mezranın yolunu tutuyor
FOTO FOKUS
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ