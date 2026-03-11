Duman 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.03.2026 09:24

İnsan hayatında zorluk çıkaran kişiler daha hızlı yaşlanmaya yol açabiliyor

Araştırmaya göre insan hayatında "zorluk çıkaran kişilerin" daha hızlı yaşlanmaya yol açabildiği ve insanların yaklaşık yüzde 30'unun çevresinde en az bir "zorluk çıkaran" kişi bulunduğu saptandı.

İnsan hayatında zorluk çıkaran kişiler daha hızlı yaşlanmaya yol açabiliyor

ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) isimli dergide yayınlanan araştırmada, "sorun oluşturan veya hayatı daha zor hale getirenler" olarak tanımlanan kişilerin, insan hayatı ve sağlığı üzerindeki etkileri incelendi.

Kısaca "zorluk çıkaran" şeklinde tanımlanan bu kişilerin, insanın biyolojik yaşlanmasına muhtemel etkilerinin de ölçüldüğü araştırmaya 2 binden fazla kişi katıldı. Katılımcıların son 6 ay içindeki sosyal ilişkileri kayda geçirildi.

Araştırmaya katılanların DNA değişikliklerinin analizi için tükürük örneklerinin de dahil edildiği araştırmada, katılımcıların düzenli olarak etkileşimde bulundukları "her yeni rahatsız edici kişi için yaşlanma hızlarının yüzde 1,5 arttığı" saptandı.

İnsanların yaklaşık yüzde 30'unun çevresinde "en az bir zorluk çıkaran" kişi bulunduğu tespit edilen araştırmada, "zorlu sosyal etkileşimlerin fiziksel sağlık üzerinde olumsuz bir etkiye ve daha hızlı yaşlanmaya" yol açabileceği vurgulandı.

İnsan hayatında "kronik stres faktörü"

Araştırmanın baş yazarı ve New York Üniversitesi'nde sosyoloji alanında yardımcı doçent olan Byungkyu Lee, açıklamasında, "Gözlemlediğimiz şey, sorun çıkaran kişilere sahip olmak ile yaşlanma hızı arasında bir tür ilişki." ifadesini kullandı.

Lee, araştırma sonuçları doğrultusunda, daha az olumlu ilişkilerin "kronik stres faktörleri olarak işlev görebileceği, bu nedenle çevrede bu kişilerin varlığının insan hayatını gerçekten zorlaştırabildiğinin" ortaya çıktığını belirtti.

ETİKETLER
ABD Araştırma
Sıradaki Haber
İran ordusu: ABD-İsrail üslerine en yoğun operasyon düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:24
Borsa İstanbul güne 13.188,70 puandan başladı
10:24
Brent petrol fiyatında düşüş sürüyor
10:24
Ticaret ve perakende satış hacmi ocakta arttı
10:20
Toplam ciro endeksi ocakta arttı
10:19
Ankara'da 3,9 büyüklüğünde deprem
10:15
Dijital çağda gazeteciliğin kuralları yeniden yazılıyor
İstanbul'da etkili olan sis havadan görüntülendi
İstanbul'da etkili olan sis havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ