11.4ºC Ankara
AA 11.03.2026 11:22

Kuyumcukent soygununda 8 şüpheli yakalandı

Bahçelievler'de, Kuyumcukent'ten nakil için bekletilen para dolu çuvalların uzun namlulu silah taşıyan kişilerce çalınmasına ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kuyumcukent soygununda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Yenibosna'daki Kuyumcukent'te 9 Mart'ta gerçekleşen silahlı soyguna ilişkin çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, iki araçla olay yerine gelip uzun namlulu silahlarla görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra para dolu çuvalları araca yükleyip kaçan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda olaya karışan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

