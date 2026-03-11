Kuyumcukent soygununda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Yenibosna'daki Kuyumcukent'te 9 Mart'ta gerçekleşen silahlı soyguna ilişkin çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, iki araçla olay yerine gelip uzun namlulu silahlarla görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra para dolu çuvalları araca yükleyip kaçan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda olaya karışan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.