Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 335 bin hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve MİT ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şahısların deşifre edilip yakalanmasına yönelik koordineli çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu kimlikleri ve adresleri tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması için belirlenen lokasyonlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli bölgelere gizlenmiş 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 10 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.