Açık 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 11.03.2026 12:35

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 335 bin hap ele geçirildi

Adana'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 335 bin hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve MİT ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şahısların deşifre edilip yakalanmasına yönelik koordineli çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu kimlikleri ve adresleri tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması için belirlenen lokasyonlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli bölgelere gizlenmiş 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 10 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Adana MİT
Sıradaki Haber
Tarım sezonunun ilk 4 ayında yağışlar yüzde 38 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:22
İran basınına göre Buşehr eyaletinde bir hastane ABD-İsrail saldırılarında ağır zarar gördü
13:20
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Türkiye'ye geliyor
13:15
Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri bayram öncesi ödenecek
13:16
İstiklal Marşı'nın yazılış süreci ve kabulü Meclis tutanaklarında
12:52
Denetimlerle 700 kilogram sucuk sofralara gelmeden imha edildi
12:47
Irak: Ülkedeki hava üslerine yönelik saldırılara seyirci kalamayacağız
Hüseyin öğretmen, 3 öğrencisini geleceğe hazırlamak için mezranın yolunu tutuyor
Hüseyin öğretmen, 3 öğrencisini geleceğe hazırlamak için mezranın yolunu tutuyor
FOTO FOKUS
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ