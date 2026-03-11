Açık 13.7ºC Ankara
AA 11.03.2026 11:57

Tarım sezonunun ilk 4 ayında yağışlar yüzde 38 arttı

Türkiye'de, 1 Ekim ile 31 Ocak arasındaki tarım sezonunda yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre normali civarında, geçen yıla göre ise yüzde 38 arttı.

Tarım sezonunun ilk 4 ayında yağışlar yüzde 38 arttı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

Türkiye'de su/tarım yılı yağışları, mevcut senenin 1 Ekim'i ile sonraki yılın 30 Eylül'üne kadar olan dönemde Meteoroloji Genel Müdürlüğünce takip edilip hesaplanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı ekim-ocak yağışları (1991-2020) 253,2 milimetre ölçüldü. Yağışlar, geçen yılın su/tarım yılı 4 aylık döneminde 181,4, bu yılın su/tarım yılı 4 aylık döneminde ise ortalama 250,9 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Ülkedeki 2026 su/tarım yılı 4 aylık yağışlarında uzun yıllar ortalamasına göre normali civarında, geçen yıla göre ise yüzde 38 arttı.

Yağışlar bu dönemde Konya, Kastamonu, Samsun, Çorum, Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Kilis çevreleri ile Sinop ve Kastamonu'nun güneyinde yer yer yüzde 40’ın üzerinde azaldı. İzmir'in batısı, Sinop ve Kastamonu'nun kuzeyi, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Bolu, Düzce, Zonguldak, Sivas, Kayseri, Yozgat, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde ise yer yer yüzde 40'ın üzerinde arttı.

Bölge genelinde su yılı yağışları Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde normali civarında, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise normalinin biraz altında gerçekleşti.

Normallerine göre en fazla azalma yüzde 5 ile İç Anadolu Bölgesi’nde görüldü.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 560,8 milimetre ile Zonguldak'ta gerçekleşirken, normaline göre en fazla artış yüzde 39 ile Düzce'de kaydedildi.

Yağışlarda en az yağış 95,6 milimetre ile Iğdır'da, normaline göre en fazla azalma yüzde 29 ile Rize'de kayıtlara geçti.

2026 su/tarım yılı 4 aylık yağışlarına ilişkin tablo şöyle şekillendi:

Bölgeler 2026 Yağış (mm) Normal (mm) 2025 Yağış (mm) Normaline Göre Değişim (%) Geçen Yıla Göre Değişim (%)
Marmara 316,5 311,5 252,3 Normali civarında 25 artma
Ege 300,1 297,2 249,4 Normali civarında 20 artma
Akdeniz 349,2 361,5 255,5 3 azalma 37 artma
İç Anadolu 147,7 155,0 82,0 5 azalma 80 artma
Karadeniz 278,8 278,5 281,4 Normali civarında Normali civarında
Doğu Anadolu 209,6 205,4 117,2 Normali civarında 79 artma
Güneydoğu Anadolu 252,7 260,8 96,0 3 azalma Yüzde 100'den fazla artma
Meteoroloji Tarım Üretimi Yağış
