Tarım sezonunun ilk 4 ayında yağışlar yüzde 38 arttı

Türkiye'de su/tarım yılı yağışları, mevcut senenin 1 Ekim'i ile sonraki yılın 30 Eylül'üne kadar olan dönemde Meteoroloji Genel Müdürlüğünce takip edilip hesaplanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı ekim-ocak yağışları (1991-2020) 253,2 milimetre ölçüldü. Yağışlar, geçen yılın su/tarım yılı 4 aylık döneminde 181,4, bu yılın su/tarım yılı 4 aylık döneminde ise ortalama 250,9 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Ülkedeki 2026 su/tarım yılı 4 aylık yağışlarında uzun yıllar ortalamasına göre normali civarında, geçen yıla göre ise yüzde 38 arttı.

Yağışlar bu dönemde Konya, Kastamonu, Samsun, Çorum, Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Kilis çevreleri ile Sinop ve Kastamonu'nun güneyinde yer yer yüzde 40’ın üzerinde azaldı. İzmir'in batısı, Sinop ve Kastamonu'nun kuzeyi, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Bolu, Düzce, Zonguldak, Sivas, Kayseri, Yozgat, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde ise yer yer yüzde 40'ın üzerinde arttı.

Bölge genelinde su yılı yağışları Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde normali civarında, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise normalinin biraz altında gerçekleşti.

Normallerine göre en fazla azalma yüzde 5 ile İç Anadolu Bölgesi’nde görüldü.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 560,8 milimetre ile Zonguldak'ta gerçekleşirken, normaline göre en fazla artış yüzde 39 ile Düzce'de kaydedildi.

Yağışlarda en az yağış 95,6 milimetre ile Iğdır'da, normaline göre en fazla azalma yüzde 29 ile Rize'de kayıtlara geçti.

2026 su/tarım yılı 4 aylık yağışlarına ilişkin tablo şöyle şekillendi: