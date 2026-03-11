Duman 7.3ºC Ankara
AA 11.03.2026 09:31

Kaza yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 200 bin lira ceza

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kazaya karışan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 200 bin lira ceza yazıldı.

Kaza yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 200 bin lira ceza

O.M. idaresindeki motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda S.A. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, yaralı motosiklet sürücüsünün stajyer ehliyetinin iptal edildiği tespit edildi.

Hastanede tedavi altındaki sürücüye, ehliyeti iptal olmasına rağmen araç kullandığı için 200 bin lira ceza uygulandı.

ETİKETLER
Eskişehir Ehliyet Motosiklet Trafik Kazası Trafik Cezası
