Az Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
TRT Akademi
TRT Haber 07.04.2026 09:35

Türkçenin gücünü bu eğitimle keşfedin

Doğru, estetik ve etkili konuşma teknik bir çalışma ile mümkündür. İşte tam bu noktada, TRT’nin deneyimli sesi Cüneyt Kıran tarafından verilecek Etkili ve Güzel Konuşma "Temel Diksiyon" eğitimi, katılımcılara yalnızca konuşmayı değil, etkili anlatmayı da öğreten kapsamlı bir program olarak öne çıkıyor.

Yüz yüz gerçekleştirilecek eğitim, 13 Nisan 2026 tarihinde Ankara'da başlayarak beş gün boyunca yoğun bir program eşliğinde devam edecek.

Gün boyu süren derslerde katılımcılar, dilin inceliklerini keşfedebilecek.

Eğitim sonunda yapılacak teorik ve uygulama sınavları ise kazanılan bilgi ve becerilerin somut bir şekilde ölçülmesini sağlayacak.

Başarılı olan katılımcılar kazanımlarını TRT onaylı sertifika ile belgeleyebilecekler.

Ekranın ustasından etkili iletişim sanatı

Uzun yıllara dayanan deneyimi ile öne çıkan Cüneyt Kıran, mesleki birikimini katılımcılarla paylaşacak.

Sınırlı kontenjanla açılacak olan bu eğitim, katılımcılara bire bir ilgi ve yoğun pratik imkânı sunuyor. 

17 bölümden oluşan eğitim programı, konuşmanın yapı taşlarını adım adım ele alacak şekilde kurgulandı. Katılımcılar ilk aşamada sözlü iletişimin doğasını ele alacaklar. Konuşma organlarının doğru kullanımı ile başlayan süreç, nefes ve ses çalışmaları ile derinleşiyor.

Türkçenin ses özellikleri üzerine yapılan kapsamlı çalışmalar, dilin inceliklerini fark etmeyi sağlıyor. Boğumlama, vurgu, ulama ve tonlama gibi konular kapsamında yapılan uygulamalar, doğru ve etkili konuşmanın temelini oluşturuyor.

Güzel konuşmanın tüm sırları bu eğitimde

42 saat sürecek olan programın ilerleyen aşamalarında, anlatım gücünü artırmaya yönelik çalışmalar öne çıkacak.

Konuşma hızı, yerleşik yanlışlar ve ifade biçimleri üzerine yapılacak derslerde katılımcılar, kendi konuşma alışkanlıklarını yeniden şekillendirme fırsatı bulacaklar.

Metin çalışmaları ile desteklenen süreç, teorik bilgiyi pratiğe dönüştürecek.

Katılımcılar beden dili ve topluluk önünde konuşma uygulamaları ile öz güvenlerini güçlendirme fırsatını yakalayacaklar.

TRT Akademi ile diksiyon yolculuğu

TRT Akademi'nin düzenli aralıklarla ve farklı eğitmenlerle düzenlediği diksiyon eğitimleri yoğun ilgi görüyor.

Titizlikle hazırlanan eğitimler, dinleyeni etkilemeyi ve doğru konuşmayı ön plana çıkarmayı hedefliyor.

TRT Akademi'nin diksiyon eğitimleri ve daha fazlası hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.

ETİKETLER
Eğitim TRT TRT Akademi
Sıradaki Haber
Şan ve nefes teknikleri tek eğitimle TRT Akademi'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
