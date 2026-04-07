Türkçenin gücünü bu eğitimle keşfedin

Yüz yüz gerçekleştirilecek eğitim, 13 Nisan 2026 tarihinde Ankara'da başlayarak beş gün boyunca yoğun bir program eşliğinde devam edecek.

Gün boyu süren derslerde katılımcılar, dilin inceliklerini keşfedebilecek.

Eğitim sonunda yapılacak teorik ve uygulama sınavları ise kazanılan bilgi ve becerilerin somut bir şekilde ölçülmesini sağlayacak.

Başarılı olan katılımcılar kazanımlarını TRT onaylı sertifika ile belgeleyebilecekler.

Ekranın ustasından etkili iletişim sanatı

Uzun yıllara dayanan deneyimi ile öne çıkan Cüneyt Kıran, mesleki birikimini katılımcılarla paylaşacak.

Sınırlı kontenjanla açılacak olan bu eğitim, katılımcılara bire bir ilgi ve yoğun pratik imkânı sunuyor.

17 bölümden oluşan eğitim programı, konuşmanın yapı taşlarını adım adım ele alacak şekilde kurgulandı. Katılımcılar ilk aşamada sözlü iletişimin doğasını ele alacaklar. Konuşma organlarının doğru kullanımı ile başlayan süreç, nefes ve ses çalışmaları ile derinleşiyor.

Türkçenin ses özellikleri üzerine yapılan kapsamlı çalışmalar, dilin inceliklerini fark etmeyi sağlıyor. Boğumlama, vurgu, ulama ve tonlama gibi konular kapsamında yapılan uygulamalar, doğru ve etkili konuşmanın temelini oluşturuyor.

Güzel konuşmanın tüm sırları bu eğitimde

42 saat sürecek olan programın ilerleyen aşamalarında, anlatım gücünü artırmaya yönelik çalışmalar öne çıkacak.

Konuşma hızı, yerleşik yanlışlar ve ifade biçimleri üzerine yapılacak derslerde katılımcılar, kendi konuşma alışkanlıklarını yeniden şekillendirme fırsatı bulacaklar.

Metin çalışmaları ile desteklenen süreç, teorik bilgiyi pratiğe dönüştürecek.

Katılımcılar beden dili ve topluluk önünde konuşma uygulamaları ile öz güvenlerini güçlendirme fırsatını yakalayacaklar.

TRT Akademi ile diksiyon yolculuğu

TRT Akademi'nin düzenli aralıklarla ve farklı eğitmenlerle düzenlediği diksiyon eğitimleri yoğun ilgi görüyor.

Titizlikle hazırlanan eğitimler, dinleyeni etkilemeyi ve doğru konuşmayı ön plana çıkarmayı hedefliyor.

