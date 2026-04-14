Doğru konuşma ve etkili sunumun şifreleri TRT Akademi'de çözülüyor

Eğitim 27 Nisan’da Ankara’da başlayacak. 81 saat sürecek olan eğitim, 25 bölümden oluşuyor.

Sadece TRT Akademi Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” yüz yüze eğitimini başarıyla tamamlayanlar Spikerlik ve Sunuculuk eğitimine kayıt yaptırabilirler.

12 gün sürecek olan eğitimin ardından teorik ve uygulama sınavları yapılacak. Böylece katılımcılar hem kazandıkları becerileri ölçme şansı bulacaklar hem de başarılı olduklarında TRT onaylı sertifika alabilecekler.

Nisan ayında TRT Akademi’den spikerlik kursu fırsatı

Yoğun ve uygulama ağırlıklı program, katılımcıları en temelden alarak profesyonel seviyeye taşıyan bir yapıyla kurgulandı.

İyi bir spiker ya da sunucu olmak için sadece düzgün konuşmak yeterli değil. Sesi, nefesi, vurguyu ve beden dilini doğru kullanmak da gerekiyor.

Eğitim sürecinde dilin doğru kullanımı, etkili konuşma teknikleri ve ekran önü performansı bir bütün olarak ele alınıyor. Programda teorik bilgi, uygulama çalışmaları ile desteklenecek.

Katılımcılar, sözlü iletişimin temel prensiplerinden başlayarak konuşma organlarının doğru kullanımı, nefes kontrolü ve ses eğitimi gibi kritik başlıklarda kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

Teorik bilgi ve uygulama fırsatı tek eğitimde

Katılımcılar, metin çalışmaları ve sunum uygulamaları sayesinde teorik bilgileri sahaya taşıyabilecekler.

Eğitim sürecinde mesleğin gerçek dinamiklerini de bire bir deneyimleyebilecekler. Yayın öncesi hazırlık süreçleri, stüdyo kuralları, yayın hataları ve sunum teknikleri gibi başlıklar, katılımcıları gerçek bir yayın ortamına hazırlayacak.

Özellikle üzerinde durulacak olan sunum uygulamaları, katılımcıların kamera karşısında öz güven kazanmasını ve kendi tarzlarını geliştirmesini sağlayacak.

TRT Akademi sayesinde deneyimli isimler ile bir araya gelme imkânı

Bu programı farklı kılan en önemli unsurlardan biri de eğitmen kadrosu. Alanında deneyimli isimler, mesleki birikimlerini doğrudan katılımcılara aktararak sahadaki gerçekleri de anlatacaklar.

Haber spikeri Selin Iğnak Özgür ile spor spikeri Eren Koca’nın rehberlik edeceği eğitim, profesyonel hayata hazırlayan bir deneyime dönüşecek.

Eğitim sonunda katılımcılar müze ve kampüs gezisi ile TRT’nin hem geçmişteki yayımcılık tarihine hem de güncel yayın ortamına tanıklık edebilecekler.

TRT Akademi ayrıcalığı ile eğitim almak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilirler.



