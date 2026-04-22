TRT Akademi eğitimleri ile fikirleriniz filme dönüşsün

27 Nisan 2026’da başlayacak eğitime Festival Koordinatörü Esra Demirkıran rehberlik edecek. Eğitimin akşam saatlerinde başlayacak olması katılımı da kolaylaştırıyor. 10 bölümden oluşan program 14 saat sürecek.

Eğitim bitiminde gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı başarı belgesi alabilecekler.

TRT Akademi’nin bu eğitiminde yer almak isteyenlerin, film projelerini ve eğitime katılım amaçlarını anlattıkları en fazla bir sayfalık motivasyon mektubu ile başvurması gerekiyor.

Film projesi yazmanın ve sunmanın yolları TRT Akademi eğitiminde

Sanal sınıf ortamında gerçekleştirilen eğitim, katılımcılara bir film projesinin ilk fikir aşamasından sunum aşamasına kadar geçen süreci ele alma imkânı tanıyor.

Hikâyenin gelişimi, senaryoya dönüşümü, proje dosyasının hazırlanması ve pitching süreçleri detaylı bir şekilde işlenecek. Eğitimde yalnızca teknik bilgi değil film endüstrisinin dinamiklerine dair önemli ipuçları da sunulacak.

Ortak yapım marketlerinden geliştirme fonlarına kadar pek çok kritik başlık, Esra Demirkıran’ın sektörel deneyimi ile harmanlanarak katılımcılara aktarılacak.

Film çekimine giden süreçte proje geliştirme adımları

Eğitim sonunda pitching atölyesi gerçekleştirilecek. Böylece katılımcılar, projelerini profesyonel bir şekilde ifade edebilme becerilerini güçlendirmenin yollarını öğrenecekler.

Film Projesi Geliştirme ve Proje Dosyası Hazırlama eğitim programı, bir fikri güçlü bir projeye dönüştürmek isteyenler için fırsat niteliğinde.

Film projesi hazırlamanın incelikleri

Bir fikrin ilk çıkış anından izleyici ile buluşmasına kadar geçen süreç, keyifli ancak dikkat isteyen detayları içinde barındırıyor.

Sanal sınıf ortamında gerçekleştirilecek eğitim, katılımcıları yaratıcılıkla dolu bir yolculuğa davet ediyor. Eğitim, sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, mobil kullanım kolaylığı sayesinde eğitime diledikleri yerden ulaşabilirler.

TRT Akademi’nin sinema kategorisinde yer alan eğitimler, katılımcılara farklı bir dünyanın kapısını aralıyor.

Eğitimlere dair detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini tıklayabilir.