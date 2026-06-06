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Türkiye
TRT Haber 06.06.2026 12:04

Saraçoğlu Mahallesi'nde Çevre Haftası coşkusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara Saraçoğlu Mahallesi’nde çocuklara çevre farkındalığını kazandıracak sahne gösterileri, atölyeler ve eğitici etkinlikler düzenliyor.

Saraçoğlu Mahallesi'nde Çevre Haftası coşkusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Saraçoğlu Mahallesi'nde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

"Dünya Bize Emanet" temalı etkinlikler kapsamında çocukların farkındalıklarının artırılmasına yönelik aktiviteler yapıldı.

Saraçoğlu Mahallesi'nde Çevre Haftası coşkusu

Oyun ve atölye çalışmalarına katılan çocukların görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Türkiye Çevre Haftası’nda çocuklarımızın neşesi millet bahçelerimizi doldurdu. Ankara’da da çevre müfettişlerimiz Başkent’imizin simge mekanlarına arasına giren Saraçoğlu Mahallesi’mizde buluştu” dedi.

 

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Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum Oyun
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