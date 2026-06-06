Saraçoğlu Mahallesi'nde Çevre Haftası coşkusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Saraçoğlu Mahallesi'nde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

"Dünya Bize Emanet" temalı etkinlikler kapsamında çocukların farkındalıklarının artırılmasına yönelik aktiviteler yapıldı.

Oyun ve atölye çalışmalarına katılan çocukların görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Türkiye Çevre Haftası’nda çocuklarımızın neşesi millet bahçelerimizi doldurdu. Ankara’da da çevre müfettişlerimiz Başkent’imizin simge mekanlarına arasına giren Saraçoğlu Mahallesi’mizde buluştu” dedi.