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Türkiye
AA 06.06.2026 09:38

Kaybolan genci Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları devam ediyor

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları sürüyor.

Kaybolan genci Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları devam ediyor

Arama çalışmalarına Sivas ve Erzurum AFAD, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, Suşehri Jandarma Komando Birliği ile Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katılıyor.

Dalgıç ekipler, su debisinin yüksek olduğu ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise ırmak kenarında arama yapıyor. Çalışmalarda dron da kullanılıyor.

Kaybolan genci Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları devam ediyor

Ufuk Yüce yönetimindeki otomobil, 16 Mayıs'ta D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrilmiş, sürücünün yaralandığı kazada, Yağmur Hira Yazıcı olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaybolan genci Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları devam ediyor

Kazanın ardından olay yerinde bulunamayan Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Irmağı'nda arama çalışması başlatılmıştı.

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AFAD Sivas Su Trafik Kazası
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