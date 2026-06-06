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Spor
AA 06.06.2026 03:10

Bizim Çocuklar, Venezuela maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı oyuncuları, yaklaşan FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde gerçekleştirilen antrenmana katıldı.

Bizim Çocuklar, Venezuela maçının hazırlıklarını tamamladı

Dünya Kupası öncesinde son hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00’de Venezuela ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florida Blue Training Center’da, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı.

Bizim Çocuklar, Venezuela maçının hazırlıklarını tamamladı

Ardından istasyon çalışmaları yapan milliler, top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Ferdi Kadıoğlu ise sonrasında bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

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