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Spor
AA 04.06.2026 13:54

2026 FIFA Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maçların başlama saatleri Türk futbolseverleri uykusuz bırakacak.

2026 FIFA Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak

Tarihte ilk kez 48 ülkeyle düzenlenen ve A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra katıldığı 2026 Dünya Kupası, ev sahibi ülkelerle aradaki saat farkı nedeniyle heyecanlandırdığı kadar yorucu da olacak.

Turnuva boyunca toplam 104 maçın 53'ü, Türkiye saatiyle 00.00-05.00 arasında başlayacak.

Maç saatlerine göre dağılım incelendiğinde, en yoğun başlama saati olarak 22.00 öne çıkarken bu saate toplam 19 maç oynanacak. Bunu, saat 23.00'te başlayacak 10 ve 01.00'de başlayacak 9 maç takip edecek.

Saat 04.00'teki 11 karşılaşma ise turnuvada Türk futbolseverleri en zorlayıcı zaman dilimlerinden olacak.

Sporseverlerin daha kolay takip edebileceği 20.00-23.00 arasındaki "prime-time" kuşağında ise 38 maç yer alacak. Bu rakam, turnuvadaki toplam maçların yüzde 36,5'ine karşılık geliyor.

Sabah kuşağı olarak değerlendirilen 05.00-07.00 saatleri arasında ise 13 maç oynanacak.

New York'ta oynanacak final mücadelesi, saat 22.00'de başlayacak.

Türkiye'nin maç programı

D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile mücadele edecek milli takımın maç programı şöyle:

14 Haziran Pazar:

Avustralya - Türkiye: BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00

20 Haziran Cumartesi:

Türkiye - Paraguay: San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

26 Haziran Cuma:

Türkiye - ABD: Los Angeles Stadı, TSİ 05.00

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