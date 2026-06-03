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Spor
TRT Haber 03.06.2026 04:25

Bizim Çocuklar ABD'ye ulaştı

2026 Dünya Kupası heyecanı için geri sayım devam ediyor. A Milli Futbol takımımızı taşıyan ve İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçak, turnuvanın yapılacağı ABD'ye indi.

Bizim Çocuklar ABD'ye ulaştı

Milli takımımız Miami'de konaklayacağı otele ulaştı. Bu şehirde Venezuela ile hazırlık maçı yapacak olan Ay Yıldızlılar, daha sonra kamp merkezi olan Arizona'ya geçecek.

2026 Dünya Kupası'nı Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklaşa düzenliyor.

Bizim Çocuklar ABD'ye ulaştı

A Milli Futbol Takımımız, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda mücadele edecek.

Ay-Yıldızlılar, 14 Haziran'da Avustralya maçıyla turnuvaya başlayacak. Dünya Kupası'nda tüm maçlar TRT ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

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