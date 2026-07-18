Yunanistan’dan Anadolu’da katliam itirafı

Yunanistan devlet televizyonu ERT'deki canlı yayında "Anadolu'da soykırım yaptık" itirafı geldi.

Programa katılan Yunan siyaset bilimci, Türkleri katlettikleri söyledi. İşgalcilerin akılalmaz işkenceler yaptıklarını ve cinsel saldırı suçu işlediğini itiraf etti.

Yunan siyaset bilimci Thanasis Diamantopoulos, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in de katıldığı 14 Temmuz Fransa'nın Milli Günü kutlamalarından yapılan canlı yayın sırasında ERT televizyonuna bağlandı. Önce Fransa'nın geçmişte işlediği suçlarla yüzleştiğini anlattı.

Yunan profesör şu ifadeleri kullandı:

“Fransa, ülkelerinin bağımsızlığını isteyen 80 Cezayirli Arabın, Sen Nehri’nde boğulması suçunu resmen kabul etti. Bundan, olgunlaşan bir toplumun kendi suçlarını da görebildiğini anlıyoruz. Yunanistan, ordusunun Anadolu’da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak?”

Fransa'nın geçmişte işlediği suçlarla yüzleştiğini anlatan Yunan siyaset bilimci Thanasis Diamantopoulos, Yunanistan'ın da aynısını yapması gerektiğini ifade etti.

Yunan devletine yüzleşme çağrısı

Milli Mücadele yıllarında Yunan işgalcilerin Türklere yönelik işlediği suçların kabul edilmesi gerektiğini vurguladı, şu ifadeleri kullandı:

“Şu soruyu sormama izin verin: Lozan Antlaşması’nın 59’uncu maddesinde zaten yer verilen gerçekler doğrultusunda Yunanistan devleti, Yunan ordusunun Anadolu’da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak?”

Yunan siyaset bilimci; işgalcilerin milli mücadele yıllarında Türklere akılalmaz yöntemlerle işkenceler yaptığını ve cinsel saldırılarda bulunduğunun altını çizdi.

Yunan devletine bunlarla resmen yüzleşin çağrısını yaptı.