Güneydoğu'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 45 dereceye ulaşması günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği şehirde, günün en sıcak saatlerinde cadde ve sokakların büyük ölçüde boş kaldığı gözlendi.

Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar park ve yeşil alanlardaki gölgelik alanları tercih ederken, bazıları da çeşmelerde yüzlerini yıkayıp su içerek serinlemeye çalıştı.

Toplu taşıma araçlarını bekleyen yolcular ise otobüs duraklarında bulunan soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle sıcak havanın etkisini azaltmaya çalıştı.

Kenti gezmek için Bolu'dan gelen Murat Yörük, Şanlıurfa'da bunaltıcı bir sıcaklığın hakim olduğunu söyledi.

Bolu ile Şanlıurfa arasında belirgin sıcaklık farkı bulunduğunu belirten Yörük, "Bolu'dan geldim, burası hayli sıcak. Bolu ile Şanlıurfa'nın arasında neredeyse 20 derece sıcaklık farkı var. Gerçekten burada hava sıcaklığından dolayı yaşamak zormuş." dedi.

Ömer Keskinbıçak da yaz aylarında zorunlu olmadıkça gündüz saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösterdiklerini kaydetti.