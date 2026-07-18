Bakan Gürlek: Bağış güveninin istismarına izin vermeyeceğiz

Bakan Gürlek, TRT Haber’e yaptığı özel açıklamalarda, dernek faaliyetleri üzerinden yürütülen soruşturmalar ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ahbap Derneği'ne yönelik adli süreci, bağışçıların güvenliğini koruma hassasiyetinin somut bir yansıması olarak nitelendiren Gürlek, konunun daha geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğine işaret etti.

Gürlek, "Meseleyi, yalnızca münferit bir soruşturma başlığı altında değil; vatandaşlarımızın iyi niyetini, yardım duygusunu ve bağış güvenini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı yürütülen daha geniş bir mücadele çerçevesinde değerlendirmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasıyla ilgili TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu:



????"Bu münferit bir soruşturma değil; vatandaşlarımızın iyi niyetini istismar edebilecek yapılara karşı yürütülen geniş bir mücadele."



????"Bu tür dosyalarda, dernek yöneticileri… pic.twitter.com/1GrVuFeNR0 — TRT HABER (@trthaber) July 18, 2026

Suç gelirlerinin aklanmasına karşı eylem planı

Yasa dışı bahis, kumar ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede mevzuatın etkin şekilde uygulanmasının önemine değinen Bakan Gürlek, şöyle devam etti;

Bu kapsamda 1 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yürürlüğe konulan “Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı 2025-2026” doğrultusunda Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, MASAK ve ilgili kurumlarımız arasında çalışmalar devam etmektedir.

"Güveni kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık" incelemesi

Yakın zamanda özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir derneğe yönelik yürütülen soruşturma da bu hassasiyetin somut bir yansımasıdır. Bu tür dosyalarda dernek yönetici ve üyeleri bakımından güveni kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden adli değerlendirme yapılabilmektedir.

"Denetim ve takip kararlılıkla sürecek"

Bizim temel önceliğimiz; vatandaşlarımızın iyi niyetinin, bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir. Adalet Bakanlığı olarak, İçişleri Bakanlığımız, MASAK ve ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği içinde; derneklerin denetimi, takibi ve kontrolü başta olmak üzere önleyici ve caydırıcı tedbirlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz.