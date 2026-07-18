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Dünya
AA 18.07.2026 15:13

ABD, İran'ın 12 şehrinde 95 noktaya saldırdı

ABD’nin son on günde İran’ın Hürmüzgan eyaletinde yer alan 12 şehirde 95 noktaya saldırı düzenlediği bildirildi.

ABD, İran'ın 12 şehrinde 95 noktaya saldırdı

İran Sağlık Bakanlığı, ABD’nin 27 Haziran’dan bu yana düzenlediği saldırılarda 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 500’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Öte yandan ABD'nin son 10 günde İran'ın Hürmüzgan eyaletinde yer alan 12 şehrinde 95 noktaya saldırı düzenlediği bildirildi.

İran Sağlık Bakanlığı'nın duyurusuna göre; ABD’nin 27 Haziran’dan bu yana düzenlediği saldırılarda 50 kişi hayatını kaybetti, 500’den fazla kişi yaralandı.

12 şehirde 95 noktaya saldırı

ABD’nin son on günde İran’ın Hürmüzgan eyaletinde yer alan 12 şehirde 95 noktaya saldırı düzenlediği bildirildi.

Hürmüzgan Valiliği, ABD saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Valilik, ABD’nin son 10 günde eyalet sınırları içerisinde bulunan 12 şehirde 95 noktaya saldırı düzenlediğini ve bu saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran'a yönelik son saldırılarına, 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece başlayan ABD, özellikle ülkenin güneyinde yer alan bölgeleri ve buralarda bulunan altyapı tesislerini hedef almıştı.

10 bin kişi susuz kaldı

Öte yandan İran'ın Hürmüzgan eyaleti Su İdaresi, ABD’nin Cask kentinin batısında bulunan bir su dağıtım pompasına saldırı düzenlemesi sonucu bölgede yaşayan 10 bin kişinin susuz kaldığını bildirdi.

Hürmüzgan Su İdaresinden yapılan açıklamaya göre ABD ordusu, Cask kentinde bir su deposunu hedef aldı.

Su dağıtım pompası ile elektrik şebekesine yönelik saldırı sonucu iki köyün sularının kesildiği ve 10 bin kişinin susuz kaldığı belirtildi.

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