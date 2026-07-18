Vatandaşlardan CİMER’e 'NATO' teşekkürü: Biz çok güçlü bir ülkeyiz

NATO Zirvesini yakından takip eden vatandaşlar, duygularını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yazdı.

Vatandaşlar mesajlarında, Türkiye’nin NATO Zirvesi’ni başarıyla gerçekleştirmiş olmasından gurur duyduklarını, böylesi bir zirveye ev sahipliği yapılmasından ötürü emeği geçenlere teşekkür ettiklerini, başarı dilediklerini yazdı.

Ayrıca vatandaş mesajlarında Türkiye’nin NATO içerisindeki ve uluslararası alandaki konumundan duyulan memnuniyet de vurgulandı.

"NATO Zirvesi gösterdi ki, biz çok güçlü bir ülkeyiz"

CİMER’e yapılan başvurulardan birinde, “NATO zirvesi gösterdi ki, biz çok güçlü bir ülkeyiz” mesajı yer aldı. Bunun yanı sıra vatandaşlar, savunma sanayii ürünleri için “mühendislik harikası” diyerek övgüyle söz etti.

Dünya liderlerini karşılamada yer alan Mehteran Takımı beğeni toplarken, Hava Kuvvetlerine ait uçakların geçişleri de "kusursuz" olarak nitelendirildi.

Zirve için Türkiye’ye gelen konuklara ve gazetecilere ikram edilen Türk yemekleri de vatandaşların beğenisini alan organizasyon ayrıntılarından biri oldu.

Başvurularda, Türkiye’nin uluslararası alandaki saygınlığı ve itibarını pekiştiren diplomatik liderliğinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür, teveccüh ve tebrik mesajları yer aldı. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda başarılı çalışmaların devamı için iyi dileklerde bulunan vatandaşlar, Emine Erdoğan’ı, ülkemizi temsil ederken sergilediği duruştan ötürü tebrik etti.

Vatandaşların teşekkür başvurularında, zirvede görev alan kamu/özel sektör çalışanları da unutulmadı. Dondurma ikram eden Maraşlı ustadan devlet ve hükümet başkanlarını karşılayan görevlilere, havalimanında yere turkuaz halıları büyük bir özenle seren görevlilerden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın açıklamalarının yapıldığı salonlardaki Türk Bayrağını kusursuz bir şekilde yerleştiren görevlilere kadar organizasyona emek veren herkese teşekkür edildi.

Bir vatandaş teşekkür başvurusunda, “Bu ülkenin bir vatandaşı olduğum için her zaman onur duydum ve sonsuza kadar da duyacağım” diye yazdı.

"Gurur duyuyorum"

NATO Zirvesi dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanından CİMER’e gelen teşekkür başvurularından bazıları:

-“Sn. Değerli Devlet büyüğüm, 07.07.2026 tarihinde şu an saat 15.35 ve Türkiye TV kanallarından sizin NATO zirvesi için ABD Başkanı Trump’u Beştepe’de karşılama törenini izliyorum ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sizinle gurur duyuyorum. Ülkemizi tüm Dünya devletlerine tanıttığınız için işiniz gücünüz rast gitsin inşallah. Sn. Cumhurbaşkanım sizi seviyoruz Allah yar ve yardımcınız olsun.”

-“Sayın Cumhurbaşkanım, Son NATO toplantısında ülkemizi, milletimizi ve bayrağımızı ne kadar güçlü savunduğunuzu gururla, başımız dik bir şekilde izledik. Televizyon karşısında otururken, Türkiye’nin adını tüm dünyaya böyle kararlı ve dik durarak duyurmanız bir vatandaş olarak göğsümü kabarttı. Ülkemizin haklarını korumak için verdiğiniz bu mücadele, sergilediğiniz o samimi ve güçlü liderlik bizlere büyük bir moral ve gurur verdi. Memleketimizin dünyada böyle saygın ve sözü geçen bir konumda olduğunu görmek her şeyden çok kıymetli. Bu başarılı temsiliyetiniz, milletimizin sesini dünyaya duyurduğunuz için size ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim. Allah gücünüzü artırsın, yolunuzu açık etsin. Dualarımızla ve en kalbi saygılarımla."

-“Sayın Cumhurbaşkanım, Bir Türk genci olarak, Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’nde ülkemizi, milletimizi ve asil duruşumuzu tüm dünyaya karşı en güzel şekilde temsil ettiğiniz için size şükranlarımı sunuyorum. İyi ki Türkiye sizin gibi bir Cumhurbaşkanına sahip. Zirve boyunca sergilediğiniz liderlik, dik duruş bizlere büyük bir gurur yaşatmıştır. Türkiye’nin küresel arenadaki gücünü, büyüklüğünü ve misafirperverliğini dünyaya bir kez daha en gür sesle gösterdiniz. Ülkemizin menfaatlerini her platformda böylesine güçlü ve asil bir şekilde savunduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyor; vatanımız ve milletimiz için verdiğiniz üstün emeklerde muvaffakiyetler diliyorum.”

"Allah eksikliğinizi göstermesin"

-“Tarihin Seyrini Değiştiren Zirve için Teşekkürler Türkiye! Büyük bir coşku ve gururla belirtmek isterim ki; ev sahipliğini yaptığımız 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ni, küresel diplomasi tarihine altın harflerle kazınacak devasa bir başarıyla tamamladık! Dünyanın gözünün Ankara’da olduğu bu tarihi buluşmada Türkiye; vizyonu, asil misafirperverliği ve kusursuz organizasyon yeteneğiyle küresel güvenliğin ve barışın rotasını çizen lider bir merkez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çatısı altında, en ince detayına kadar titizlikle işlenen bu dev operasyonda emeği geçen her bir kahramanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım…”

-“Gerçekleşen NATO Zirvesi’nde gerek liderlerin bakanlarımızca karşılanması, gerek savunma sanayimizdeki araçların gösterisi, gerek cumhurbaşkanımızın duruşu, tavrı, mehteranla, diğer Türki Cumhuriyetlerle duruşumuzun gösterilmesi, mutfağımızın temsili, liderlere verilen hediyeler, Emine Hanım’ın düzenlediği temsil, oradaki defile yani neresinden bahsetsem bilemiyorum. Bir vatandaş olarak gurur duydum. Emeği geçen herkese en küçük birimden Cumhurbaşkanımıza kadar tek tek teşekkür ederim. Allah eksikliğinizi göstermesin. Eşim de ben de çok gururlandık. Tekrar teşekkür ederim.”

-“Sayın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yetkilileri, Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2026 NATO Ankara Zirvesi dolayısıyla duyduğumuz gurur ve memnuniyeti ifade etmek amacıyla bu teşekkür mesajını iletmek istiyoruz. Tarih boyunca güçlü devlet geleneği, misafirperverliği ve diplomatik birikimiyle öne çıkan Türkiye Cumhuriyeti, bu zirvede de aynı vakar ve ciddiyeti tüm dünyaya göstermiştir… Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, Dışişleri Bakanlığımıza, güvenlik güçlerimize, protokol ekiplerine ve organizasyonda emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönülden teşekkür ediyoruz.”

"Mühendislik harikası savunma ürünleri, mehteran…"

-“Türkiye’nin uluslararası arenadaki gücüne yakışır harika ev sahipliğimiz, şanlı ecdadımızın mirası Mehteran Takımımızın en güzel şekilde vitrine çıkarılması ve Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımızın saniyelik ayarla gerçekleştirdiği kusursuz geçiş, bir vatandaş olarak göğsümü kabartmıştır. Bununla birlikte, yerli ve milli savunma sanayimizin göz kamaştıran ürünlerinin sergilenmesi, ülkemizin ulaştığı teknolojik gücü ve tam bağımsızlık kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin disiplinini, devletimizin organizasyon kabiliyetini ve mühendislerimizin dehasını dünyaya gösteren bu gurur tablosunda emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm yetkililere, kurumlarımıza ve kahraman askerlerimize teşekkür ederim.”

-“Sayın Cumhurbaşkanım. NATO zirvesinin Türkiye'de ve Ankara’da ev sahipliği yapmasından dolayı çok gururluyuz. Yabancı liderlere karşı tavrınız tutumunuz muhteşemdi. Sizlerin sayesinde, Yeni Türkiye Yüzyılı hayaline adım adım kararlı adımlarla yaklaşıyor… NATO zirvesi gösterdi ki bizler çok güçlü ülkeyiz. Mühendislik harikaları yapıldı. Askeri silahlarımız uçaklarımız muhteşemdi. Bir kez daha hayran kaldım. Sizin güçlü bir lider olduğunuzu dünya tanıdı, dünya liderleri tanıdı. Çok mutlu ve gururluyum. Sayın Cumhurbaşkanım, sizinle bu ülke ayakta kalmaya ve güçlenmeye devam edecektir...”

Diplomatik liderliğe övgü

-“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye, diplomasinin en kritik buluşmalarından birine başarıyla ev sahipliği yaptı. Tüm müttefiklerin lider düzeyinde iştirak ettiği bu zirve, en başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye’ye duyulan güvenin ve diplomasimizin ulaştığı saygınlığın yeni bir ispatı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, NATO zirvesinde ülkemizi güçlü bir şekilde temsil ederek Türkiye’nin uluslararası alandaki saygınlığını ve itibarını pekiştiren diplomatik liderliği için teşekkür ederim. Türkiye'nin barış, diyalog ve iş birliğine katkı sunan, müttefikleri arasında güven duyulan bir ülke olarak öne çıkması hepimiz için gurur verici. Ayrıca değerli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin zarafeti, asaleti ve ülkemizi temsil ederken sergilediği vakur duruş da milletimiz adına gurur verici. Rabbim ülkemizin birliğini, beraberliğini ve gücünü daim eylesin...”