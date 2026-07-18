Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz makalesi 44 ülkede yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 10. yıl dönümünde uluslararası kamuoyuna yönelik “15 Temmuz Direnişi Dünya Demokrasi Tarihi Açısından Emsalsizdir” başlıklı bir makale kaleme aldı. 44 ülkede 250’nin üzerinde mecrada yayımlanan makale ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya kamuoyuna Türk milletinin demokrasiye bağlılığına dair güçlü bir mesaj verdi.

Makale; İtalya, İsviçre, Suudi Arabistan, Katar, Güney Kore, Nijerya, Kırgızistan, Azerbaycan, Senegal, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Suriye, Türkmenistan, Irak, Macaristan, Yunanistan, İsveç, Kenya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Sırbistan, Çad Cumhuriyeti, Kamerun, Fas, Hırvatistan, Romanya, Rusya, Almanya, Özbekistan, Mısır, Kazakistan, Libya, Fransa, Polonya, İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Endonezya, Avusturya, Filistin, Pakistan ve Kuveyt olmak üzere toplam 44 ülkede 15 Temmuz günü yayımlandı.

Dünya genelinde 250’nin üzerinde farklı mecrada yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makalesi uluslararası basının ve kamuoyunun yoğun ilgisiyle karşılaştı. Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, İtalyanca, Arapça, Fransızca, Almanca, Korece, Hasuaca (Nijerya), Kırgızca, Azerice, Rusça, Türkmence, Macarca, Yunanca, İsveççe, Svahilice (Kenya), Bulgarca, Çince, Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Özbekçe, Kazakça ve Lehçe olmak üzere 24 dilde yayımlanan makale; dünyanın önde gelen gazetelerinin yanında dergiler, haber portalları, haber kanalları ile medya kuruluşlarının sosyal medya hesaplarında da yer buldu.

"Halkın gücünün üstünde hiçbir güç olamaz"

Makalesinde; 10 yıl önce gerçekleşen hain darbe teşebbüsünü Türk siyasi tarihinin en acımasız darbe girişimlerinden biri olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği kahraman direnişin dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan halkın gücünün üstünde hiçbir gücün olamayacağının altını çizdiği makalede; Türk milletinin bağımsızlığını, demokratik kazanımlarını ve özgür iradesini korumak amacıyla canı pahasına direnişe geçerek nesilden nesile gururla anlatılacak bir milli irade destanına imza attığını kaydetti.

"Terörsüz Türkiye sürecini başlattık"

Milletin cesur duruşundan alınan ilhamla hain kalkışmanın olumsuz etkilerini bertaraf etmek için hızla harekete geçildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti;

Devletin tüm kurumlarındaki siyaset dışı araçlarla demokratik işleyişe zarar verebilecek her türlü oluşumu tehdit kaynağı olmaktan çıkartacak yapısal düzenlemeleri ivedilikle hayata geçirdik. Akabinde mücadele verdiğimiz diğer terör örgütlerini yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda yürüttüğümüz operasyonlarda kritik başarılar elde ettik. En nihayetinde kendi birlik ve beraberlik hikâyemizde yeni bir sayfa olan Terörsüz Türkiye sürecini başlattık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun temel eşiklerinden biri olan bu süreç kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla, ilgili güvenlik birimlerimizin gayretleri ve siyaset kurumunun desteğiyle emin adımlarla ilerliyor. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısının ülkemizin yanı sıra bölgemizin huzuruna da katkı sağlayacağına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı değerlendirmede; Türkiye’nin ekonomik refah ve kalkınmasını da hedef alan bu darbe girişimine karşı enerjiden ulaşıma, sağlıktan tarıma, teknolojiden savunma sanayiine kadar pek çok sektörde daha müreffeh bir gelecek için güçlü adımlar atıldığının da altını çizdi.

"Dünya çapında takdir gören marka ürünlerimizi geliştirdik"

Son 10 yılda başlatılan Milli Teknoloji Hamlesiyle savunma, havacılık ve uzay sanayisinde güçlü bir atılım yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elektrikli ve akıllı ulaşım sistemleri geliştirdik, sağlık ve tarım alanında güçlü yatırımlarla milletimizin fedakârlığına layık olmaya çalıştık. Bu süreçte dünya çapında takdir gören marka ürünlerimizi de geliştirdik. Bunlar arasında elektrikli otomobilimiz TOGG, milli muharip uçağımız KAAN, milli korvetlerimiz ve insansız hava araçlarımız ilk akla gelenlerdir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nerede bir zulüm ya da adaletsizlik varsa orada uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın sesi olduk. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye bölgesel ve küresel meselelerde katkısı aranan, sözüne itibar edilen ve görüşlerine başvurulan bir ülke olarak tanımlanıyorsa, bu başarının arkasında 15 Temmuz gecesi canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimizin iradesi vardır.” sözleriyle aradan geçen 10 yılda Türkiye’nin girişimci dış politika anlayışıyla hem bölgesel hem de küresel düzeydeki kriz ve çatışmaların çözümünde önemli bir aktör olarak öne çıktığını hatırlattı.

Terörle mücadelede iş birliği çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; uluslararası iş birliğinin şart olduğu terörle mücadele konusunun dış politika gündeminin üst sıralarında yer almaya devam edeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

Bilindiği üzere FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasında örgüt içi çözülme süreci son iki yılda hızlandı. Bununla birlikte bazı ülkelerin hâlihazırda bu örgüte örtülü de olsa destek verdiğinin ve örgüt mensuplarını barındırdığının farkındayız. Emellerine ulaşmak için her yolu mübah gören, her türlü kılığa bürünen, demokrasi, özgürlük, insan hakları dâhil her türlü kavramı istismar etmekten çekinmeyen FETÖ’ye karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını bu vesileyle çizmek istiyorum. 15 Temmuz gecesi 253 evladını darbecilerin şehit ettiği bir millet olarak uluslararası toplumdan temel beklentimiz, Türkiye’nin haklı mücadelesine destek vermeleridir. Küresel barış, güvenlik ve refah ancak ayrım gözetmeksizin terör örgütlerine karşı kararlı ve tavizsiz bir mücadele ve samimi iş birliğiyle sağlanabilir.