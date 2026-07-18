Parçalı Bulutlu 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.07.2026 13:54

Kum zambağını koparmanın cezası 699 bin lira

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan kum zambağını koparanlara 699 bin liraya kadar ceza veriliyor.

Kum zambağını koparmanın cezası 699 bin lira

Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede bulunan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yüzlerce bitki türü barındırıyor.

Bunlar arasında, nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen nadir ve soğanlı bitki türü kum zambağı da bulunuyor.

Genellikle yaz aylarında açan, beyaz ve hoş kokulu çiçekleriyle tanınan kum zambağı, derine inen güçlü kök yapısı sayesinde hareketli kumlarda tutunabiliyor.

Kum zambağı, doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle koruma altında bulunuyor.

ETİKETLER
UNESCO
Sıradaki Haber
Motosiklet kazalarını azaltmak için yeni eylem planı: Trafik ışıklarına rezerv alan
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:49
Alper Çelik: Haluk Levent bahislerini benim hesaplarım üzerinden oynuyordu
13:44
Kuveyt Petrol Şirketi: İran saldırılarında kritik öneme sahip petrol tesisi hasar gördü
13:39
Bir top dondurmayı 400 liraya satan işletmeye idari işlem
13:57
Sirenler susmuyor, diplomasi durmuyor
13:01
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ı ziyaret edecek
13:00
İş için şehir değiştirenlerin tercihi İstanbul oldu
Kars'ta yaz ortasında 6 metreyi bulan karla mücadele
Kars'ta yaz ortasında 6 metreyi bulan karla mücadele
FOTO FOKUS
Malatya'da 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
Malatya'da 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ