Kum zambağını koparmanın cezası 699 bin lira

Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede bulunan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yüzlerce bitki türü barındırıyor.

Bunlar arasında, nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen nadir ve soğanlı bitki türü kum zambağı da bulunuyor.

Genellikle yaz aylarında açan, beyaz ve hoş kokulu çiçekleriyle tanınan kum zambağı, derine inen güçlü kök yapısı sayesinde hareketli kumlarda tutunabiliyor.

Kum zambağı, doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle koruma altında bulunuyor.