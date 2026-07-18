Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Sıcak hava etkisini sürdürecek, hafta sonu; sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre; bugün Orta Karadeniz'in kıyıları, Doğu Karadeniz ile Kars ve Ardahan'da yağış bekleniyor.

Yağışların Kars ve Ardahan'da kuvvetli olması öngörülüyor.

Haftanın son günü ise Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu yağış beklentisi yok. Sıcak hava kentlerde etkili olmaya devam edecek.

Hafta sonu İstanbul'da sıcaklıkların 31-32, Ankara'da 32-33, İzmir'de 36-37 derece olması bekleniyor.

