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Dünya
AA 18.07.2026 09:01

CENTCOM: ABD'nin İran'a yönelik son saldırı dalgası sona erdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik art arda yedinci gecede düzenlenen saldırı dalgasının sona erdiğini açıkladı.

CENTCOM: ABD'nin İran'a yönelik son saldırı dalgası sona erdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM),  ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'a karşı dün başlatılan saldırı dalgasına ilişkin açıklama yaptı.

Art arda yedinci gecede düzenlenen saldırı dalgasının sonlandığı belirtilen açıklamada, gözetleme noktaları, askeri lojistik altyapı ve denizcilik gibi kabiliyetlerin hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "CENTCOM, İran'ı sorumlu tutmayı ve deniz ablukasını uygulamayı sürdürmektedir" ifadesi kullanıldı.

CENTCOM tarafından dün yapılan açıklamada, TSİ 22.00'de İran'a karşı "yedinci gecede art arda" hava saldırılarının başlatıldığı kaydedilmişti.

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