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Dünya
AA 18.07.2026 07:28

İran: ABD, Hürmüzgan'da 2 köprü ve 1 tüneli hedef aldı

İran, ABD'nin Hürmüzgan eyaletinde Bender Abbas-Sircan güzergahındaki bir köprü ile 2 farklı ulaşım noktasına saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran: ABD, Hürmüzgan'da 2 köprü ve 1 tüneli hedef aldı

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan Valiliği, bölgede ABD'nin devam eden saldırılarında köprüler ve tünelin hedef alındığını açıkladı.

Valilik, Bender Abbas-Sircan güzergahındaki Rudhaneh Şur Köprüsü'nün ABD saldırıları nedeniyle kapatıldığını, Rodan'a giden Minab üç yollu köprüsü ile Bender Abbas'tan Hacı Abad'a giden Şehid Mirzai Tüneli'nin de saldırılara uğradığını duyurdu.

Halkın bu yollardan geçiş yapmaktan kaçınmaları gerektiği belirtilirken alternatif yollar oluşturma çabalarının sürdüğü aktarıldı.

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