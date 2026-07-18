Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06.20'deki sarsıntı 15,59 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

"Saha taramalarına başlandı, olumsuz bir durum yok"

Malatya Valisi Seddar Yavuz, TRT Haber'e bağlandığı yayında, ekiplerin saha taramalarına başladığını an itibarıyla olumsuz bir durum ihbarı alınmadığını açıkladı.

Vali Yavuz, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, süreci yakından takip ettiklerinin altını çizdi.

Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz."

AFAD: Deprem 5 ilden hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de meydana gelen ve Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."