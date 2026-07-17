Ankara'da hafriyat kamyonunun freni patladı: 2 ölü

Ankara Büyükşehir Belediyesince yürütülen yol açma çalışmaları sırasında, freni patlayan Ömer Sütçü yönetimindeki hafriyat kamyonu, Emre Çelik'in kullandığı ve Mustafa Sandıklı idaresindeki kamyonlara çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan Çelik'in içinde bulunduğu kamyon, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürüldü.

Kazada Ömer Sütçü ve Emre Çelik, hayatını kaybetti.

Sütçü ve Çelik'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.