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Dünya
AA 17.07.2026 22:33

İran lideri Hamaney'in danışmanından ABD’ye "kapsamlı saldırı" mesajı

İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Muhsin Rezai, ABD’nin İran’a saldırılarını sürdürmesi halinde ülkesinin, kapsamlı saldırı ve imha aşamasına geçeceğini söyledi.

İran lideri Hamaney'in danışmanından ABD’ye "kapsamlı saldırı" mesajı

Rezai, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin İran’a saldırılarını sürdürmesi halinde ülkesinin, kapsamlı saldırı ve imha aşamasına geçeceğini belirten Rezai, ABD askerleri ile “siyasi sınırların ötesinde” bulunan ABD üslerinin hedef alınacağını aktardı.

ABD’nin İran’a yönelik “savaş ve müzakere” politikası izlediğini ve ateşkes sürecinde deniz ablukasını güçlendirmek için hazırlık yaptığını savunan Rezai, "ABD ordusu ateşkesi askeri kapasitesini güçlendirmek için kullandı. Ateşkesi tek taraflı uzatarak hazırlıklarını sürdürdü." dedi.

Rezai, mutabakat zaptının artık geçerli olmadığını ve ABD’nin kendi görüşlerinin yer aldığı yeni bir anlaşma ile müzakere sürecine gireceğini iddia etti.

"Bu girişimin amacı İran’daki direnişi bölmek ve deniz ablukasını tamamlamak"

ABD’nin İran altyapısına ve ülkenin güney kıyılarına yönelik saldırılarının amacı hakkında ise Rezai, şu ifadeleri kullandı:

"Bu girişimin amacı İran’daki direnişi bölmek ve deniz ablukasını tamamlamak. Ayrıca ABD'nin, Hark Adası ve nükleer tesislere saldırı hazırlığı için de bu saldırıları gerçekleştirme olasılığı bulunuyor."

Rezai, İran Silahlı Kuvvetlerinin de bir bütün olarak ABD saldırılarına ezici şekilde karşılık verdiğini söyledi.

“Hem savaş hem müzakere” politikasının artık sona erdiğini kaydeden Rezai, ülkesinin artık yeni bir strateji ile hareket ettiğini ve tüm saldırılara kararlı şekilde misilleme yapılmasının, tüm saldırılara aynı şiddetle karşılık verilmesinin bu stratejinin parçası olduğunu dile getirdi.

Rezai ayrıca, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nın ortak şekilde yönetilmesi teklifini kabul etmediklerini, ABD’nin asıl amacının Hürmüz Boğazı’nda hakimiyet kurup küresel enerji piyasasını kontrol ederek Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak olduğunu öne sürdü.​​​​​​​

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