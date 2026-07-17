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Ekonomi
AA 17.07.2026 22:19

237 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapılacak

Bakan Yumaklı, 237 milyon lira tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

237 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Çiftçinin emeğini güvence altına alan destekleme politikalarıyla kırsala güç katmaya devam ettiklerini ifade eden Yumaklı, "237 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan grafikteki bilgiye göre, kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 237 milyon 356 bin lira çiftçi hesaplarına aktarılacak.

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İbrahim Yumaklı Destek Ödemesi Tarımsal Destek Tarım ve Orman Bakanlığı
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