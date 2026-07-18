Açık 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.07.2026 00:12

Eski Akçakoça Belediye Başkanı Albayrak yeniden tutuklandı

"İrtikap" soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı.

Eski Akçakoça Belediye Başkanı Albayrak yeniden tutuklandı

Sulh Ceza Hakimliği, Albayrak hakkında yapılan tutukluluk gözden geçirme işlemi gereği şüphelinin "konutu terketmeme tedbirli tahliyesine" karar verdi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Bunun üzerine nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi Albayrak'ın tutuklanmasına hükmetti.

Albayrak, adliyedeki işlemlerinin ardından Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Fikret Albayrak, "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 24 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

ETİKETLER
Düzce
Sıradaki Haber
Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:55
ABD, İran'a üst üste 7. gecede de hava saldırıları düzenledi
00:42
Ardahan Valiliğine Ömer Hilmi Yamlı atandı
00:30
İran: Bahreyn'de ABD ordusunun deniz dronlarının deposu ile yapay zeka destekli hedefleme merkezini vurduk
00:15
Apple Nvidia’yı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi unvanını geri aldı
23:55
İran basını: İran'da patlama sesleri duyuldu
23:12
Türkiye ile AB arasındaki araç ticareti geçen yıl 37 milyar euroyu buldu
Sinop'ta etkili olan "sis denizi" dronla görüntülendi
Sinop'ta etkili olan "sis denizi" dronla görüntülendi
FOTO FOKUS
İletişim Başkanı Duran'dan 15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti'ne ilişkin paylaşım
İletişim Başkanı Duran'dan 15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti'ne ilişkin paylaşım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ