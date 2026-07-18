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Dünya
The Guardian 18.07.2026 00:11

Apple Nvidia’yı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi unvanını geri aldı

Yapay zeka sektörüne yönelik yatırımcı beklentilerinin yeniden şekillenmesiyle birlikte teknoloji devleri arasındaki dengeler değişti. Apple, hisse değerini koruyarak Nvidia’yı geride bıraktı ve yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu.

Apple Nvidia’yı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi unvanını geri aldı

Yapay zeka pazarındaki hareketlilik, küresel borsaların zirvesinde kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı. Nvidia'nın hisselerinde yaşanan düşüşün ardından piyasa değerini korumayı başaran Apple, liderliği yeniden ele geçirdi.

Nvidia, daha önce piyasa değerinde tarihi bir eşiği aşarak rakipleriyle arayı açmış olsa da, yaşanan son değişim bu üstünlüğün kalıcı olmayabileceğini gösteriyor.

Uzmanlar, Nvidia’nın yapay zeka çiplerine olan yüksek talep nedeniyle güçlü konumunu koruduğunu ancak yatırımcıların artık sadece çip üreticilerine değil, pazarın diğer büyük oyuncularına da odaklanmaya başladığını belirtiyor.

Yapay zeka stratejisi algıyı değiştirdi

Apple, kendi yapay zeka modellerini geliştirmek için rakipleri kadar büyük harcamalar yapmaması nedeniyle bir süredir bu yarışta geride kalmakla eleştiriliyordu. Ancak şirketin akıllı asistanı Siri üzerinde yaptığı kapsamlı güncellemeler ve attığı stratejik adımlar yatırımcıların algısını tersine çevirdi.

Bu başarı, şirketin yapay zeka ekosistemindeki gücünü pekiştirirken, yakın zamanda görevini devretmeye hazırlanan üst yönetimin dönemini taçlandıran önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Diğer yandan Apple’ın artan maliyetleri dengelemek adına fiyat artışlarına gitmesi, gelecekteki tüketici talebini etkileyebilecek hassas bir unsur olarak görülüyor.

Yatırımcıların odağı genişliyor

Yapay zekaya olan küresel ilgi, sadece ana işlemci üreticilerini değil, yarı iletken sektörünün bellek üreticileri gibi diğer alanlarını da yukarı taşıyor.

Sektördeki yeni küresel oyuncuların borsalarda boy göstermesi, yatırımcıların dikkatini daha geniş bir yelpazeye yayıyor.

Çip sektöründe zaman zaman yaşanan sert dalgalanmalara ve sürdürülebilirlik tartışmalarına rağmen, yapay zeka altyapısına yapılan yatırımlar teknoloji dünyasının en önemli belirleyicisi olmaya devam ediyor.

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