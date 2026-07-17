İran basını: İran'da patlama sesleri duyuldu

İran basınına göre, Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu.
Patlama seslerinin, ABD'nin yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından duyulduğu belirtildi.
Hürmüzgan Valiliği, ABD’nin Sirik kentine yönelik son saldırısında can kaybı veya hasar yaşanmadığını bildirdi.
Valilik ayrıca, son saldırılar sonucu kent altyapısında zarar oluşmadığını belirtti.
CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, TSİ 22.00'de İran'a karşı "yedinci gecede art arda" hava saldırılarının başlatıldığını duyurmuştu.
Açıklamada, saldırıların "İran'ın askeri yeteneklerini zayıflatmaya devam etmeyi amaçladığı" ifade edilmişti.