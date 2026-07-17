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Dünya
AA 17.07.2026 23:23

İran basını: İran'da patlama sesleri duyuldu

İran basını, ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran’ın Buşehr, Keşm ve Sirik kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

İran basını: İran'da patlama sesleri duyuldu
[Arşiv]

İran basınına göre, Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu.

Patlama seslerinin, ABD'nin yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından duyulduğu belirtildi.

Hürmüzgan Valiliği, ABD’nin Sirik kentine yönelik son saldırısında can kaybı veya hasar yaşanmadığını bildirdi.​​​​​​​

Valilik ayrıca, son saldırılar sonucu kent altyapısında zarar oluşmadığını belirtti. 

CENTCOM, saldırı başlattığını duyurmuştu

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, TSİ 22.00'de İran'a karşı "yedinci gecede art arda" hava saldırılarının başlatıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, saldırıların "İran'ın askeri yeteneklerini zayıflatmaya devam etmeyi amaçladığı" ifade edilmişti.​​

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