ABD, İran'a üst üste 7. gecede de hava saldırıları düzenledi

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, TSİ 22.00'de İran'a karşı "yedinci gecede art arda" hava saldırılarının başlatıldığını kaydetti.

Açıklamada, saldırıların "İran'ın askeri yeteneklerini zayıflatmaya devam etmeyi amaçladığı" ifade edildi.​​​​​​​

İran basını: İran'da patlamalar duyuldu

ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde 3 patlama sesinin duyulduğu bildirildi.

Huzistan Valiliği, ABD’nin Ahvaz kentindeki bazı noktaları füzeyle hedef aldığını duyurdu.

Valilik konuya ilişkin detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını belirtti.

Diğer yandan İran'ın Tesnim Haber Ajansı, ABD savaş uçaklarının Yezd eyaletindeki bazı noktalara saldırılar düzenlediğini ve eyalet çevresinde 5 patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Bölge sakinlerinin savaş uçaklarının seslerini duyduğunu aktaran Tesnim, hedef alınan noktaların henüz tespit edilmediğinin bilgisini paylaştı.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı, yerel kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Fars eyaletine bağlı Lar ve Darab ilçelerine de saldırdığını duyurdu.

Her iki ilçede de patlama sesleri duyulduğu aktarılırken, saldırının hedefine ilişkin bilgi verilmedi.

İran devlet televizyonu, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde de 3 patlama sesinin duyulduğunu bildirmişti.

İran: Bahreyn'de ABD ordusunun deniz dronlarının deposu ile yapay zeka destekli hedefleme merkezini vurduk

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'da köprüler dahil sivil altyapıya saldırılarına karşılık Bahreyn'deki Amerikan insansız deniz aracı deposunun hedef alınarak imha edildiği belirtildi.

Saldırılar kapsamında ABD'nin saldırı hedeflerini belirlemek için kullandığı Bahreyn'deki yapay zeka destekli hedefleme merkezinin de birkaç balistik füze ve onlarca insansız hava aracıyla vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin İran'ın sivil altyapısına saldırılarını sürdürmesi halinde bölgede Amerikan hissedarlarına sahip şirketlerin vurulacağı ifade edilirken, İran'ın "bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkeleri ABD'nin savaş suçlarına ortak kabul ettiği" kaydedildi.

Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu

Yerel medyada kente insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği ve patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Patlama seslerinin, hava savunma sistemlerince imha edilen İHA'lardan mı yoksa hedeflere isabet eden saldırılardan mı kaynaklandığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Resmi makamlarından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Kısa süre önce Süleymaniye kentinde de füze ve kamikaze insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından yangın çıktığı bildirilmişti.

İran, Irak’ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde Tahran yönetimine muhalif İranlı Kürt grupların kampları ile Erbil’de bulunan ABD askeri üssü ve başkonsolosluğuna saldırılar düzenliyor.

Son saldırılarda Erbil'e 8 kamikaze insansız hava aracı atılırken, Süleymaniye kentinde Tahran yönetimi muhalifi İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu'nun (Komele) kampına düzenlenen füze saldırısında 8 örgüt üyesinin öldüğü açıklanmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, İran’ın Erbil ve Süleymaniye'ye yönelik saldırılarını “şiddetle” kınayarak, Tahran yönetimini devam eden saldırılara derhal son vermeye çağırmıştı.