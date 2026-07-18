İran: Bahreyn'de ABD ordusunun deniz dronlarının deposu ile yapay zeka destekli hedefleme merkezini vurduk

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'da köprüler dahil sivil altyapıya saldırılarına karşılık Bahreyn'deki Amerikan insansız deniz aracı deposunun hedef alınarak imha edildiği belirtildi.

Saldırılar kapsamında ABD'nin saldırı hedeflerini belirlemek için kullandığı Bahreyn'deki yapay zeka destekli hedefleme merkezinin de birkaç balistik füze ve onlarca insansız hava aracıyla vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin İran'ın sivil altyapısına saldırılarını sürdürmesi halinde bölgede Amerikan hissedarlarına sahip şirketlerin vurulacağı ifade edilirken, İran'ın "bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkeleri ABD'nin savaş suçlarına ortak kabul ettiği" kaydedildi.