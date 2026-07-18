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Dünya
AA 18.07.2026 07:44

Kuveyt ve Bahreyn'de İran saldırıları nedeniyle alarm durumu

Kuveyt'te İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemleri yeniden devreye girdi, Bahreyn'de ise sirenlerin çalmaya devam etti.

Kuveyt ve Bahreyn'de İran saldırıları nedeniyle alarm durumu

Kuveyt ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın ülkeyi yeniden hedef aldığı belirtildi.

İran'ın Kuveyt'e yönelik yeni füze ve İHA saldırılarına hava savunma sistemleriyle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklı olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, halktan ilgili kurumlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.

Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı, saldırılar nedeniyle ülkede sirenlerin çaldığına dair üçüncü duyuru yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bahreyn'de sirenlerin çaldığı belirtilerek, vatandaşların sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri çağrısı yapıldı.

Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, günlerdir hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor.

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