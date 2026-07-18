Karanlıkta kalan 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, faili meçhul suçların aydınlatılmasına yönelik yürütülen kapsamlı çalışmaların sonuçlarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlarla tam bir eş güdüm içerisinde hareket edildiğini belirten Gürlek; teknolojik imkanlar, DNA eşleştirmeleri ve HTS analizleri sayesinde yıllardır "açık bir yara" olarak bekleyen dosyaların çözüme kavuşturulduğunu vurguladı.

Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yeniden ele alınan dosyalarda; Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyğur ve Yusuf Sayaner’in hayatını kaybettiği olayların tüm yönleriyle aydınlatıldığını bildirdi.

Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bakan Gürlek’in paylaştığı detaylara göre, Balıkesir'de 21 yıl önce bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden Esra Aşık'ın dosyasında, daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı kaldırılarak soruşturma yeniden açıldı ve düzenlenen operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

Denizli'de 20 yıl önce iş yerinde bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Türkmen cinayeti ise tanıkların birbiriyle örtüşen beyanları ve HTS kayıtlarının incelenmesiyle aydınlatılarak olayla ilgili 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyğur'un öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışmalarda da itiraflar üzerine yapılan kazı çalışmalarında bulunan kemiklerin DNA incelemesi sonucu Uyğur'a ait olduğu kesinleşerek adli süreç başlatıldı.

İstanbul Bayrampaşa'da 12 yıl önce işlenen Gültekin Yıldırım cinayetinde olay yerindeki biyolojik bulguların yıllar sonra bir şüphelinin DNA profiliyle eşleşmesi ve HTS kayıtlarıyla desteklenmesi üzerine şüpheli yakalanarak tutuklanırken; Fatih'te 10 yıl önce öldürülen Yusuf Sayaner dosyasında ise zanlı, yeniden yürütülen soruşturma kapsamında suçunu itiraf ederek 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Samsun'da 19 yıl önce hayatını kaybeden Ali Sarıoğlu dosyasında ise soruşturmayı yanlış yönlendirmek amacıyla yapılan asılsız ihbarın kaynağı yıllar sonra tespit edilerek, yeni tanık beyanları ve teknik analizler sonucunda belirlenen 4 şüpheli adalete teslim edildi.

"Adaletin hafızası güçlüdür"

Açıklamasında soruşturmaları yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma teşkilatına, BTK ve Adli Tıp Kurumu çalışanlarına teşekkür eden Bakan Gürlek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Adaletin hafızası güçlüdür. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, her dosyanın izini sonuna kadar süreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gürlek, devletin tüm imkanlarının karanlıkta kalan olayları aydınlatmak için seferber edileceğini vurgulayarak, "Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecek ve hiçbir fail geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.