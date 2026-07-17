Yılmaz: Tüm darbecilerin esas hedefi millettir, milletin iradesini kırmaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Raporu: Alan Öngörüleri ve Politika Önerileri" programında yaptığı konuşmada, ekonomide üretimi, sanayide, tarımda üretken sektörleri destekleyen bir perspektifle hareket ettiklerini söyledi.

Son 23 yılda dünya ekonomisinde ortalama yüzde 3,5 büyüme sağlandığını belirten Yılmaz, "Türkiye ekonomisi ise aynı dönemde yüzde 5,3 büyüme kaydetmiş. Demek ki ekonomide dünyadan 1,8 puan daha yüksek bir hızla büyümüşüz. Bu büyük bir fark oluşturuyor aslında." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'nin son dönemlerde de iyi büyüdüğüne dikkati çekerek, "Son 6 yılda dünya kümülatif olarak sadece yüzde 19 büyüdü. Türkiye ekonomisi ise aynı dönemde yüzde 35 büyümüş. Zor bir dünyada, reel ekonomilerin tüm dünyada sıkıntı yaşadığı bir dönemde Türkiye, ekonomisini yüzde 35 büyütmeyi başarmıştır. Kişi başına gelirimiz 3 bin 600 dolar seviyesinden geçen yıl itibarıyla yine 18 bin doları aşan bir noktaya geldi." ifadelerini kullandı.

Büyümeyle birlikte karşılaşılan birçok riskin ve olumsuzluğun ortaya çıkabileceğini vurgulayan Yılmaz, "Pandemi, tüm dünya ekonomisini çok ciddi etkiledi. Daha sonra bölgemizde savaşlar yaşadık. Diğer yandan tarihimizin en büyük depremini yaşadık. 100 milyar dolara yakın ekstra bir harcamayla karşı karşıya kaldık. Alnımızın akıyla çok şükür bunu tamamladık. Altyapısıyla, üst yapısıyla şehirler yeniden imar edildi. Bu öyle kolay bir iş değil, çok şükür Türkiye Cumhuriyeti bunu başardı." dedi.

Yılmaz, Türkiye'nin bu dönemde krizleri iyi yönettiğini, istikrarını bozmadan, ateşe girmeden, birilerinin gazına gelmeden dirayetli şekilde sağlıklı politikalarla yoluna devam ettiğini, bugün güçlü bir aktör olarak dünya siyasetinde ve ekonomisinde yerini aldığını dile getirdi.

Ekonomide niteliksel dönüşüm başlattıklarını, gelecek dönem bunun daha da kritik hale geleceğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin son 23 yılda alt orta gelirden üst orta gelire çıktığını ifade etti.

"NATO tarihinin herhalde en başarılı, en iyi organizasyonlarından biri yapıldı"

Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin her alanda niteliksel dönüşüm geçirmesi ve daha üst seviyeye çıkarılması gerektiğini anlatarak, bunun en güzel örneklerinden birinin savunma sanayisi olduğunu kaydetti.

Bugün Türkiye'de silahlı kuvvetlerin envanterine giren ürünlerin yüzde 80'inden fazlasının yerli ve milli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "İhracatımız geçen sene 10 milyar doları aştı. Savunma sanayisinde dünyanın 11'inci ihracatçısıyız. Yakın gelecekte inşallah ilk 10 arasına gireceğiz." şeklinde konuştu.

Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kendi savunma sanayisini kuramamış bir ülkenin bağımsız dış politika izleyemeyeceğini hepimizin bilmesi lazım. Dış politikada Türkiye bugün böyle bağımsız hareket edebiliyorsa, kendi kararını verip kendi iradesiyle işbirlikleri kurabiliyorsa, politika ortaya koyabiliyorsa, bu savunma sanayisiyle de çok yakından ilişkilidir. Çok şükür belli bir yere geldik, daha da iyi bir noktaya inşallah savunma sanayisinde ulaşacağız. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de NATO toplantısı oldu. NATO tarihinin herhalde en başarılı, en iyi organizasyonlarından biri yapıldı."

Su ve enerji konusunun önemine işaret eden Yılmaz, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını, giderek kişi başına düşen su tüketiminin arttığını, bu senenin bereketli bir sene olduğunu, suyla ilgili konuya daha çok kafa yorulması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı ülke olduğunu, cari açığı kalıcı şekilde aşağı çekmenin yolunun bir taraftan sanayinin katma değerini artırmak, diğer taraftan ise enerjide bağımsızlığı sağlamak olduğunu ifade etti.

"Tüm darbecilerin esas hedefi millettir"

Son 23 yılda vesayetçi bir demokrasiyi tasfiye edip normal demokrasiye geçildiğini anlatan Yılmaz, bunun çok önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, 15 Temmuz'da toplumun, milletin kendi iradesine sahip çıktığını vurgulayarak, "Tüm darbecilerin esas hedefi millettir, milletin iradesini kırmaktır. Düşmanın bile savaşta saldırmayacağı, saldırırken kendi içinde sorgulayacağı makamlara, belki de milletin sembollerine bu pervasız saldırı aslında millet düşmanlığının çok açık ifadesidir. Bu aynı zamanda darbelerin gayri milli olduğunun da delilidir. Darbeler, özellikle demokratik bir ülkede gerçekleşiyorsa, milletin iradesine karşı bir kalkışma varsa, bu gayri milli bir kalkışmadır. Dolayısıyla dış bağlantıları olan, uluslararası güç odaklarıyla, istihbarat servisleriyle bağlantılı bir kalkışma demektir. Çok şükür milletimiz bu belalardan büyük fedakarlıklarla kurtuldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 3 terör örgütüyle eş zamanlı mücadele ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"PKK, FETÖ, DEAŞ... Bu örgütleri eş zamanlı olarak mağlup etmek kolay bir iş değil. Bunu Türkiye Cumhuriyeti siyasi istikrarla yaptı. Ekonomisini büyüterek, sosyal politikalarını ve demokrasisini geliştirerek bir noktaya getirdi. Şimdi 'Terörsüz Türkiye' diyoruz. İnşallah bunu da başaracağız, terörsüz bölgeyle de bunu birleştireceğiz. Terörsüz bir bölgede bölgesel işbirliklerini artırmamız lazım. Herkesin devletine, sınırına saygılıyız, burada bir derdimiz yok. Kimsenin toprağında gözümüz de yok. Bizim toprağımızda da kimsenin gözü olmasın. Buna da müsaade etmeyiz."

Programa, Cihannüma Derneği Genel Başkanı Selim Cerrah, AYBİR Başkanı Prof. Dr. Ebubekir Ceylan ve çok sayıda davetli katıldı.