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Gündem
AA 17.07.2026 19:02

İletişim Başkanı Duran'dan 15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti'ne ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran, Ankara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilham alınarak tasarlanan 15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti'nin, hain darbe girişimine karşı milletin gösterdiği eşsiz direnişi, demokrasiye sahip çıkma kararlılığını ve yeniden filizlenen milli birlik ruhunu simgelediğini ifade etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bir çiçekten doğan umudun, bir milletin iradesine dönüştüğünü belirtti.

 

"Ankara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilham alınarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda tasarlanan 15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti, hain darbe girişimine karşı milletimizin gösterdiği eşsiz direnişi, demokrasiye sahip çıkma kararlılığını ve yeniden filizlenen milli birlik ruhunu simgeliyor." ifadesini kullanan Duran, 253 şehidin aziz hatırasını yaşatmak ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan hatıra rozetinin, "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla düzenlenen anma programlarında vatandaşların beğenisine sunulduğunu kaydetti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında bir kez daha şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anan Duran'ın paylaşımında, 15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti'nin hikayesinin anlatıldığı video da yer aldı.

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İletişim Başkanı Duran'dan 15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti'ne ilişkin paylaşım
İletişim Başkanı Duran'dan 15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti'ne ilişkin paylaşım
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