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Gündem
AA 17.07.2026 18:01

Yeni dokunulmazlık fezlekeleri TBMM'de

TBMM Başkanlığına 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası sunuldu. CHP Grup Başkanı Özel hakkında daha önce Komisyona sevk edilmiş 3 dosya bulunuyor.

Yeni dokunulmazlık fezlekeleri TBMM'de

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları sunuldu.

CHP Grup Başkanı Özel hakkında daha önce Komisyona sevk edilmiş 3 dosya bulunuyor.

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