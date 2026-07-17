Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa'daki vefat olayıyla ilgili soruşturmaya müdahil oldu

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Şanlıurfa’da bir özel hastanede gerçekleştirilen tıbbi işlem ve uygulamalar neticesinde bir vatandaşın vefat etmesiyle ilgili başlatılan soruşturmaya müdahil olunduğu belirtildi.

Sağlık meslek mensuplarının tıbbi işlem ve uygulamaları nedeniyle yürütülecek ceza soruşturmalarının, 7406 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler kapsamında özel bir izin prosedürüne bağlandığının vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi;

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen Ek Madde 18 uyarınca, kamu veya özel sağlık kurumlarında görev yapan hekim, diş hekimi ve diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılacak soruşturmalar Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun soruşturmaya izin vermesi halinde yürütülebilmektedir.

"İzin alınmadan adli süreç başlatılamaz"

Dolayısıyla, bir muhakeme şartı olan soruşturma izni alınmadan ilgili sağlık meslek mensubu hakkında adli süreç başlatılamayacak ve koruma tedbirlerine karar verilemeyecektir. Bakanlığımızca Şanlıurfa’da bir özel hastanede tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle gerçekleşen ve vatandaşın vefatı ile sonuçlanan iş ve işlemler nedeniyle başlatılan soruşturmaya yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Bakanlığımızca müdahil olunmuştur.