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Dünya
AA 17.07.2026 15:34

İsveç ve İngiltere'den araştırmacılar, parkinson tedavisinde kök hücre naklinin olumlu sonuçlarını paylaştı

İsveç ve İngiltere işbirliğinde yapılan klinik araştırma, parkinson hastalığının tedavisinde kök hücrelerden elde edilen dopamin hücrelerinin beyne nakledilmesinin uygulanabilir ve güvenli olabileceğini ortaya koydu.

İsveç ve İngiltere'den araştırmacılar, parkinson tedavisinde kök hücre naklinin olumlu sonuçlarını paylaştı

İsveç'teki Lund ve İngiltere'deki Cambridge üniversiteleri işbirliğinde yürütülen "STEM-PD" adlı klinik araştırmada, parkinson hastalarında kaybedilen dopamin üreten sinir hücrelerini, kök hücrelerden geliştirilen yenileriyle değiştirmenin hedeflendiği aktarıldı.

Avrupa'da yürütülen "öncü" çalışma şeklinde nitelenen klinik araştırma kapsamında, 8 parkinson hastasına kök hücre kaynaklı dopamin hücresi nakledildiği belirtilerek, ilk 1 yıllık takipte nakledilen hücrelere bağlı bir yan etki görülmediği ifade edildi.

Parkinson hastalarında dopamin hücre kayıplarının, hareketlerde yavaşlama, kas sertliği, yürüme bozukluğu ve titreme gibi belirtiler gösterdiğine işaret edilen araştırmada, yapılan çalışmayla nakledilen hücrelerin zamanla olgunlaşarak beyinde dopamin üreten sinir hücrelerine dönüşmesinin amaçlandığı belirtildi.

Lund Üniversitesinden "STEM-PD"nin baş araştırmacısı Prof. Dr. Malin Parmar, elde edilen sonuçların rejeneratif tıp açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirebileceğini aktardı.

Cambridge Üniversitesi Klinik Nörobilim Bölümünden Prof. Dr. Roger Barker ise çalışmayı, parkinson hastaları için "heyecan verici yeni bir dönem" şeklinde nitelendirdi.

Araştırmanın uzun vadeli güvenliği ve etkinliğini değerlendirmek için hastaların izlenmesinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Bu arada, klinik araştırma "Nature Medicine" dergisinde yayımlandı.

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