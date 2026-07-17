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Dünya
AA 17.07.2026 13:49

Kuveyt: İran'ın saldırısında bir elektrik üretimi ve su arıtma tesisi hedef alındı

Kuveyt, İran'ın ülkeye yönelik saldırısında bir elektrik üretimi ve su arıtma tesisinin hedef alındığını, saldırı sonucu çıkan yangında tesisin hasar gördüğünü ve çok sayıda elektrik üretim ünitesinde zarar oluştuğunu açıkladı.

Kuveyt: İran'ın saldırısında bir elektrik üretimi ve su arıtma tesisi hedef alındı

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın saldırısı nedeniyle elektrik üretimi ve su arıtma tesisinde yangın çıktığı, altyapıda hasar oluştuğu ve çok sayıda elektrik üretim ünitesinin zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı, teknik ekiplerin de hasar gören ünitelerin onarılması ve yeniden devreye alınması için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Elektrik şebekesinin istikrarının yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, halktan olağanüstü süreç boyunca elektrik tüketiminde tasarrufa gitmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca gelişmelere ilişkin kamuoyunun resmi iletişim kanalları üzerinden bilgilendirilmeye devam edileceği kaydedildi.

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