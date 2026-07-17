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Dünya
AA 17.07.2026 14:30

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Katar’daki üste konuşlu ABD uçakları hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Katar’da üste konuşlu yakıt ikmal uçakları ile radar sisteminin hedef alındığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Katar’daki üste konuşlu ABD uçakları hedef alındı
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılara misilleme olarak "16. dalga operasyon" kapsamında ABD yakıt uçaklarının hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, Katar’da konuşlu ABD yakıt ikmal uçakları ile radar sisteminin hedef alındığı belirtilerek, bazılarının imha edildiği ileri sürüldü.

Bahreyn, Kuveyt ve Umman'daki ABD noktalarına saldırı

Devrim Muhafızları Ordusu, 11. ve 12. saldırı dalgalarına ilişkin yayımladığı bildirilerde, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD hedeflerine yönelik saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

Bu kapsamda, 11. saldırı dalgasında ABD ordusuna ait keşif uçakları ve helikopterlerin bulunduğu Bahreyn'deki Sakhir Hava Üssü'nün kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtilmişti.

Aynı şekilde 12. saldırı dalgasında ise ABD'nin saldırılarına karşılık olarak Kuveyt'teki füze savunma tespit ve erken uyarı radarı, silah depoları, karadan karaya füze fırlatma rampası ile bu sistemlere ait çok sayıda yedek füzenin hedef alındığı ifade edilmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu 13. saldırı dalgasında da Umman'daki Ganem bölgesinde bulunan hava kontrol radarı ile Selame Kayalıkları'ndaki deniz kontrol radarının hedef alındığını duyurmuştu.

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