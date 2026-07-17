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Gündem
TRT Haber 17.07.2026 14:02

Cakarta'da Türkiye-Endonezya medya ve kamu diplomasisi iş birliği ele alındı

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, iki ülke arasında medya, iletişim ve kamu diplomasisi alanlarındaki mevcut iş birliği ile yapay zeka ve dezenformasyonla mücadele gibi stratejik konular görüşüldü.

Cakarta'da Türkiye-Endonezya medya ve kamu diplomasisi iş birliği ele alındı

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda “Medya, İletişim ve Kamu Diplomasisi Alanlarında Türkiye-Endonezya İkili İlişkileri Yuvarlak Masa Toplantısı” gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye ile Endonezya arasında medya ve iletişim alanındaki mevcut iş birliği süreçleri değerlendirilirken, geleceğe dönük yeni ortak çalışma imkânları kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıya Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan, Cakarta Büyükelçiliği Müsteşarı Reşat Uğur Karacan, İletişim Müşaviri Doç. Dr. Burak Güneş, SETA Washington D.C. Araştırma Direktörü Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat, İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanı Doç. Dr. Oğuz Güner ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erman Akıllı katıldı.

Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka modeli: BİLGE
Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka modeli: BİLGE

Endonezya tarafını ise Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile İletişim ve Dijital İşler Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililerin yanı sıra Antara Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Virgandhi Prayudantoro, Endonezya Basın Konseyi Başkanı Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, ulusal radyo (RRI) ve televizyon (TVRI) kanallarının yöneticileri ile Ulusal Film Yapım Ajansı (PFN) temsilcileri temsil etti.

Dezenformasyonla mücadele ve stratejik iletişim vurgusu

Toplantı kapsamında her iki ülkenin kamu diplomasisi alanındaki tecrübeleri paylaşılırken; stratejik iletişim, dezenformasyonla mücadele, dijital medya ve kamu kurumlarının iletişim kapasitesinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılar, dijital çağda toplumların dezenformasyona karşı dayanıklılığının artırılmasında doğru ve güvenilir bilginin zamanında kamuoyuna ulaştırılmasının kritik önem taşıdığına dikkati çekti.
Görüşmelerde ayrıca kültürel diplomasi, gastronomi diplomasisi, ülke markalanması ve uluslararası tanıtım faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar da masaya yatırıldı. Ortak etkinlikler, eğitim programları ve deneyim paylaşımı yoluyla kurumsal iş birliğinin derinleştirilmesinin önemi vurgulandı.

İletişimde yapay zeka ve dijital egemenlik

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini de yapay zeka teknolojilerinin iletişim alanında sunduğu fırsatlar ve oluşturduğu riskler oluşturdu.

Büyük dil modelleri, veri güvenliği, dijital egemenlik ve yapay zeka destekli dezenformasyonla mücadele başlıklarında uluslararası iş birliğinin elzem olduğu belirtilirken, bilgi ekosisteminin güçlendirilmesi ve dijital okuryazarlık düzeyinin artırılmasına yönelik ortak çalışmalar yürütülebileceği ifade edildi.

Toplantı sonunda, Türkiye ve Endonezya arasında medya, iletişim ve kamu diplomasisi alanlarındaki kurumsal iş birliğinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi amacıyla ortak çalışma mekanizmalarının oluşturulması ve somut projelerin hayata geçirilmesi yönündeki karşılıklı irade teyit edildi.

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