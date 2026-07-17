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TRT Haber 17.07.2026 11:17

İletişim Başkanı Duran: AB'nin vizyon eksikliği bir kez daha ortaya çıkmıştır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AB’nin yayımladığı belgedeki Türkiye değerlendirmelerinin objektiflikten uzak olduğunu belirterek, "Türkiye’nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım, AB’nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Duran: AB'nin vizyon eksikliği bir kez daha ortaya çıkmıştır
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, Avrupa Birliği (AB) tarafından 15 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan “Ortak Anlayış” belgesinde Türkiye’ye yönelik yer alan ifadelere tepki gösterdi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu belgedeki değerlendirmelerin objektiflikten ve stratejik öngörüden uzak olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ve adaylık statüsüne atıfta bulunan Duran, şunları kaydetti;

Türkiye’nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım, AB’nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. NATO Ankara Zirvesi’nde Türkiye’nin Avrupa-Atlantik güvenliği açısından taşıdığı vazgeçilmez rol açık şekilde teyit edilmişken, bu gerçeği görmezden gelen ifadeler yapıcı diyaloga katkı sunmamaktadır.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında tekrarlanan tek taraflı söylemler, uluslararası hukuku ve tarihî gerçekleri yansıtmamaktadır. Kalıcı çözüm ancak hakkaniyeti esas alan, tarafsız ve gerçekçi bir yaklaşımla mümkündür. AB’nin ön yargılardan uzak, karşılıklı saygı ve ortak menfaat temelinde daha sorumlu bir söylem benimsemesi son derece önemlidir.

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İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran
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