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TRT Haber 17.07.2026 10:07

Türkiye'den AB'nin "Ortak Anlayış" belgesine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, AB tarafından yayımlanan "Ortak Anlayış" belgesine ilişkin, "Türkiye’nin adaylık statüsünü görmezden gelen belge, AB’nin ülkemizle ortak bir gelecek vizyonu geliştirmedeki yetersizliğini ortaya koymaktadır." dedi.

Türkiye'den AB'nin "Ortak Anlayış" belgesine tepki
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Avrupa Birliği (AB) tarafından 15 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan “Ortak Anlayış” belgesindeki Türkiye'ye yönelik ifadeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Keçeli, söz konusu belgedeki ülkemize yönelik atıfların stratejik ve hakkaniyetli bir yaklaşımdan yoksun olduğunu vurgulayarak, AB'nin Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden gelmesinin, birliğin ortak bir gelecek vizyonu geliştirmedeki yetersizliğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

"NATO Ankara Zirvesi gerçeğini gölgelemeye çalışıyorlar"

Belgenin yayımlanma zamanlamasına dikkat çeken Keçeli, şu ifadeleri kullandı;

Bahse konu belgenin, Avrupalı Müttefiklerin NATO bünyesinde kayda değer ilave sorumluluklar üstlendikleri yeni dönemin temellerinin atıldığı ve Türkiye’nin vazgeçilmez rolünün teyit edildiği tarihi NATO Ankara Zirvesi akabinde, bu gerçeği gölgelemeye çalışan bir üslupla kaleme alındığı görülmektedir.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs mesajı

Belgede Doğu Akdeniz bağlamında dile getirilen asılsız iddialar, AB’nin ön yargılı ve çarpık bir anlayışın etkisinden kurtulamadığına işaret etmektedir. Kıbrıs meselesi açısından ise çözümün, 2004 yılında Kıbrıs Türk tarafının kabul ettiği BM Kapsamlı Çözüm Planı’nı reddeden ve 2017 yılındaki Kıbrıs Konferansı’nda uzlaşmaz bir tutum benimseyerek sürecin sonuçsuz kalmasına sebebiyet veren Kıbrıs Rum tarafınca engellendiğini bir kez daha hatırlatırız. AB’yi gerçekçi ve her iki tarafın menfaatlerine uygun bir vizyon ve söylem benimsemeye davet ediyoruz.

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